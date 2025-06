Ataque suicida deixa 16 soldados mortos no Paquistão

Pelo menos 16 soldados morreram em um ataque suicida no noroeste do Paquistão neste sábado (28), relataram à AFP funcionários do governo local e dos serviços de segurança.

"Um camicaze lançou seu veículo carregado de explosivos contra um comboio de soldados" na província de Khyber Pakhtunkhwa, na fronteira com o Afeganistão, disse um funcionário da administração local sob condição de anonimato. "Dezesseis soldados morreram", acrescentou.

Anteriormente, a mesma fonte havia informado que 13 soldados haviam morrido e outros quatro estavam em estado crítico, além de 19 civis feridos.

Um oficial da polícia local disse à AFP, também sob condição de anonimato, que a explosão havia "derrubado os telhados de duas casas, ferindo seis crianças".

Um grupo local ligado ao Talibã paquistanês reivindicou a responsabilidade pelo ataque, dizendo que ele havia sido realizado por seu esquadrão suicida.

A violência aumentou no oeste do Paquistão, que faz fronteira com o Afeganistão, desde que o Talibã voltou ao poder em Cabul, em 2021.

Islamabad acusa seu vizinho de não conseguir desalojar os rebeldes que usam seu território para atacar o Paquistão, o que o Afeganistão nega.

O ano de 2024 foi o mais mortal em quase uma década no Paquistão, com mais de 1.600 mortos, quase metade deles soldados e policiais, de acordo com o Centro de Pesquisa e Estudos de Segurança em Islamabad.

Ao todo, desde 1º de janeiro, de acordo com uma contagem da AFP, cerca de 290 pessoas, a maioria membros das forças de segurança, foram mortas na violência perpetrada por grupos armados que lutam contra o Estado, tanto no Baluchistão quanto na província vizinha de Khyber Pakhtunkhwa.

la/sbh/pz/pc/zm/sag/yr

© Agence France-Presse