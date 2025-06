Análise: Tarcísio vai a ato de Bolsonaro, mas quer evitar pecha de golpista

Apesar de ter confirmado sua presença no ato do ex-presidente Bolsonaro (PL) na avenida Paulista em São Paulo, o governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se equilibra para evitar a pecha de golpista, analisou a professora Isabela Kalil, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) ao UOL News deste sábado (28).

Segundo o governador, seu discurso deve falar em "pacificação", enquanto o ato de domingo (29) terá como foco o julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF). Tarcísio é um dos principais nomes para substituir o do ex-presidente, atualmente inelegível, para a campanha presidencial de 2026.

Ele [Tarcísio] não quer ficar com rótulo de golpista. Ele tenta participar o mínimo que pode ou o necessário nas atividades bolsonaristas, mas ele não quer colar em si mesmo o rótulo de golpista.

Então acho que é sobre, talvez, não tanto em que escala você está da direita, mas sim de ficar com rótulo de golpista, de antidemocrático, de quem afronta o STF. Ele tenta estabelecer uma relação de diálogo e republicana com o STF. Já visitou o STF inclusive para discutir com presidentes da corte questões relacionadas ao uso de câmeras corporais na segurança pública. Então, ele tenta equilibrar os pratos.

Isabela Kalil, professora da FESPSP

Kalil lembra que outros políticos menos alinhados ao bolsonarismo também estarão presentes no ato, como Gilberto Kassab (PSD), que tem grande força política e conquistou diversas prefeituras na última eleição, e integra o governo de São Paulo ao lado de Tarcísio.

Claro que tem um cálculo eleitoral. De uma certa maneira, esses atores querem ocupar, ou pegar para si o espólio do bolsonarismo, os votos do bolsonarismo, mas eles estão tentando evitar a pecha de golpista, o que é uma atividade difícil porque o evento de amanhã tem características de defesa de golpismo.