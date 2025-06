Alugaram a cidade? O que casamento luxuoso de Bezos em Veneza diz sobre os ultrarricos

A festa de casamento gigantesca do fundador da Amazon, Jeff Bezos, com a ex-apresentadora Lauren Sánchez, causa polêmica em Veneza, Itália.

Por se tratar de um evento voltado para os ultrarricos, de certa forma, revolta muitos dos cerca de 50 mil venezianos, que habitam o centro histórico da pitoresca cidade italiana, conhecida mundialmente pela beleza e peculiaridade de sua arquitetura.

Em entrevista à RFI, o doutor em geopolítica e correspondente do jornal italiano Avvenire em Paris, Daniele Zappala, acredita que a grandiosidade do evento acirra ainda mais a divisão entre os que defendem a preservação de Veneza com foco na sustentabilidade e aqueles, como o atual prefeito conservador, Luigi Brugnaro, que vê a festa de Bezos "como uma vitrine extraordinária para promover ainda mais a cidade".

Para especialista, cidade corre o risco de se tornar um museu a céu aberto Imagem: Stefano Rellandini / AFP

Os habitantes mais revoltados são aqueles que já haviam testemunhado a chegada de enormes navios de cruzeiro, que causam um impacto significativo na cidade considerada extremamente frágil. Essa polêmica já dura mais de uma década, mas diante de um evento realmente gigantesco, o tema voltou à tona.

São cerca de 200 celebridades convidadas, como a influencer americana Kim Kardashian, a rainha Rania da Jordânia e o jogador de futebol americano Tom Brady. Um verdadeiro desfile de estrelas que deve levar à pequena Veneza cerca de 95 jatos particulares.

Há cerca de dez iates enormes ancorados ao redor de Veneza. A cidade está praticamente em estado de sítio. É importante lembrar que Veneza perde habitantes todos os anos. Desde os anos 1950, cerca de 70% da população foi embora, e hoje o número de moradores no centro histórico caiu para menos de 50 mil.

Daniele Zappala, doutor em geopolítica e correspondente do jornal italiano Avvenire em Paris

Casamento de Bezos reunindo centenas de milionários em Veneza causou reações Imagem: Stefano Rellandini / AFP

De acordo com ele, isso mostra como a cidade corre o risco de se tornar um museu a céu aberto, acessível apenas aos ultrarricos ou aos fluxos intermináveis de turistas. "Veneza também corre o risco de entrar na lista de patrimônios mundiais em perigo da Unesco. É uma cidade no centro de tensões profundas", destaca.

Mea-culpa com doação milionária

Jeff Bezos parece ter ouvido, ao menos em parte, as críticas dos defensores do meio ambiente. Ele anunciou uma doação de 3 milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões) para uma associação de proteção da lagoa de Veneza.

Segundo Zappala, isso pode amenizar um pouco a polêmica. "Mas é preciso entender que esse casamento é altamente simbólico. Ficar em silêncio diante de um evento desse tipo seria, de certa forma, dar carta-branca aos ricos do mundo inteiro para 'alugar' uma cidade inteira, que no caso não é apenas um patrimônio da Itália, mas da humanidade", diz.

Além dos impactos imediatos, há um peso simbólico enorme, especialmente considerando a figura de Jeff Bezos, que é próximo de Donald Trump. Isso alimenta a percepção de que o interesse público está sendo confrontado com os caprichos dos ultrarricos, não só dos Estados Unidos, mas do mundo todo.

Ativistas do Greenpeace exibem faixa gigante com a foto de Jeff Bezos e os dizeres 'Se você pode alugar Veneza para seu casamento, pode pagar mais impostos' Imagem: Stefano Rellandini / AFP

Em 2014, o ator George Clooney se casou em Veneza, mas a polêmica não foi a mesma. Em outro caso, parte do histórico de projetos polêmicos para Veneza, o estilista italiano, naturalizado francês, Pierre Cardin, sugeriu construir uma torre gigantesca em frente à lagoa.

"Muitos venezianos sentem que há um novo 'esporte' entre os ultrarricos do mundo: ver quem consegue causar mais danos a Veneza", sugere Daniele Zappala.