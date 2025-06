Xiaomi recebe quase 300.000 pedidos por novo carro elétrico em uma hora

A Xiaomi recebeu quase 300.000 pedidos antecipados em uma hora para seu primeiro SUV, um feito que a empresa qualificou como um "milagre" para a indústria.

Lei Jun, fundador e diretor-executivo da companhia que passou da eletrônica para a fabricação de automóveis, declarou estar assustado com a reação dos clientes.

"Meu Deus! Em apenas dois minutos, recebemos 196.000 pedidos antecipados pagos e 128.000 pedidos confirmados", afirmou Lei em um vídeo divulgado após o lançamento do veículo na noite de quinta-feira.

"Podemos estar presenciando um milagre na indústria automotiva chinesa", destacou o executivo.

A divisão de veículos elétricos da companhia informou depois em sua conta oficial no Weibo que haviam sido registrados 289.000 pedidos antecipados do YU7 de cinco lugares, cujo preço parte dos 253.500 iuans (194 mil reais), duranta a primeira hora de vendas.

As ações da Xiaomi, que são negociadas em Hong Kong, chegaram a subir 8% durante o dia, antes de reduzir seus ganhos, mas fecharam em um recorde histórico.

O gigante tecnológico com sede em Pequim realizou sua primeira incursão na fabricação de automóveis no ano passado com seu modelo elétrico SU7, como parte de uma estratégia mais ampla da indústria para estimular o consumo interno.

No entanto, o entusiasmo inicial pelas funções de condução inteligente nesse tipo de veículos foi atenuado após o acidente fatal de um Xiaomi SU7 em março. O veículo estava no modo de condução assistida pouco antes da colisão, que causou a morte de três estudantes.

O primeiro-ministro Li Qiang aproveitou o Fórum Econômico Mundial em Tianjin nesta semana para declarar a ambição da China de se tornar uma "grande potência de consumo", enfatizando políticas para estimular a demanda por bens de alto valor, como os veículos elétricos.

