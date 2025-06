Vale realiza estudos para aplicar metade dos R$70 bi previstos em Novo Carajás

Por Roberto Samora

PARAUAPEBAS, Brasil (Reuters) - A Vale já definiu a execução de metade dos R$70 bilhões de investimentos previstos no Programa Novo Carajás até 2030, dentro do plano de expandir minas e aumentar a produção de minério de ferro para 200 milhões de toneladas ao ano no complexo do Pará, além de elevar em 32% a extração de cobre.

Enquanto isso, a companhia trabalha para definir os melhores "alvos" minerários no restante do plano, que depois terão de passar por processo de licenciamento, disse o diretor do corredor Norte da mineradora, Gildiney Sales.

Com o Novo Carajás, anunciado em fevereiro deste ano, a Vale busca desenvolver a produção em novos corpos minerários principalmente buscando estruturas existentes no Sistema Norte, a maior província produtora de minério de ferro e cobre da companhia.

Durante encontro com jornalistas em Parauapebas (PA), o executivo detalhou melhor como está o processo do investimento.

"Estamos procurando novos corpos, tem projetos em andamento, o principal deles é +20 (milhões de toneladas) na Serra Sul, onde são quase US$3 bilhões. Tem a usina 1 (em Serra Norte) também", afirmou.

O projeto em Serra Sul, com 73% de avanço físico, consiste na abertura de novas áreas de lavra, duplicação do transportador de correia de longa distância (TCLD) e implantação de novas linhas de beneficiamento. Também está prevista a ampliação das áreas de estocagem e dos equipamentos de mina.

A Vale produziu 177,5 milhões de toneladas de minério de ferro no Sistema Norte (formado pelas serras Sul, Norte e Leste) no ano passado, além de 265,2 mil toneladas de cobre.

"Estamos pesquisando novos alvos para que a gente busque produzir, voltar a produz patamar de 200 milhões de toneladas no Sistema Norte e aquele número de 350 mil toneladas de cobre" acrescentou.

"Diria que mais ou menos 50% (dos R$70 bilhões) já está sendo destinado e 50% aguardando os projetos, aguardando os estudos de onde é melhor o local, para depois entrar com o processo de licença", afirmou Sales.

Um exemplo de projeto recém-definido é o de cobre de Bacaba, para aumentar a produção da área de Sossego, citou ele. A Vale anunciou em meados de junho que obteve a licença prévia para o empreendimento, e que vai investir aproximadamente US$290 milhões durante a fase de implantação.

Além de Bacaba e Serra Sul, outro exemplo de investimento em andamento são os US$750 milhões em Serra Norte, incluindo a Usina 1, onde a companhia pretende eliminar totalmente o uso de água no beneficiamento de minério de ferro até 2027.

PRÓXIMOS PASSOS

Segundo Sales, "tem um time inteiro avaliando quais serão os próximos investimentos" dentro do Programa Novo Carajás, com estudos geológicos sendo feitos.

A Vale trabalha para definir os projetos restantes que comporão a meta de aumento de produção para depois entrar com o processo de licenciamento.

"Estamos estudando quais serão os próximos (projetos), temos cinco anos para definir e iniciar a implantação... estamos estudando onde é mais fácil, mais rápido, com menor energia, já aproveitando alguma instalação existente...", explicou.

De acordo com Sales, mesmo em uma área que já se explora, se houver plano de ampliar a produção, é preciso de licenças ambientais. "Vai passar pelo processo de licenciamento, principalmente quando envolve supressão vegetal", disse ele.

A operação da Vale em Carajás ocupa um perímetro que representa apenas 3% de um mosaico de unidades de conservação de florestas da região que somam 800 mil hectares, onde a mata é fechada, com árvores amazônicas de grande porte. Um dos principais ativos é a Floresta Nacional de Carajás.

De acordo com ele, "quando está na área antropizada, um pasto, o processo é mais fácil, mas se estou no meio da floresta tem todo este rito (de licenciamento)".

Segundo o diretor, os novos empreendimentos são necessários porque ao longo do tempo de exploração o minério de ferro vai "piorando a qualidade" e a operação vai ficando mais cara, enquanto a cava se aprofunda.

"A relação de estéril/minério vai ficando cada vez mais difícil... então tem que estar sempre repondo", declarou ele, lembrando que em uma das minas da Serra Norte de Carajás a Vale já opera há 40 anos.

