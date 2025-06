Vale a pena comprar um projetor portátil? Veja modelos a partir de R$ 239

Com menos de R$ 250, é possível comprar um projetor portátil e ter uma tela de cinema na parede da sua sala ou até no teto do seu quarto. Para muita gente, este pequeno dispositivo tem o potencial de substituir a televisão.

Barato, leve e fácil de carregar para qualquer lugar, ele surpreende na qualidade de imagem, que pode ser projetada a mais de 100 polegadas — por um custo bem menor que o de uma TV de apenas 32.

Separamos modelos com bom custo-benefício e dicas para escolher e usar o seu.

Projeta imagens de 30 a 250 polegadas com resolução HD e brilho de 8500 lumens; Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2.4/5 GHz; entradas HDMI e USB; acompanha controle remoto.

Projeta imagens de 40 a 200 polegadas com resolução HD e brilho de 8000 lumens; Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2.4/5 GHz; entradas HDMI e USB; acompanha controle remoto.

Projeta imagens de 30 a 250 polegadas com resolução HD e brilho de 12000 lumens; Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 2.4/5 GHz; entradas HDMI e USB; acompanha controle remoto.

O que dizem os especialistas

Segundo o engenheiro Fábio Oguri, que atua em projetos de áudio e vídeo há 35 anos, a escolha deve girar em torno de aspectos pessoais, como o tamanho do local e o tipo de uso.

"O projetor portátil é uma boa alternativa para ambientes compactos, como quartos. Também funciona para os consumidores em busca de mobilidade, que querem levar o produto para a casa de praia ou em reuniões de trabalho", afirma.

Dica: Não exagere no tamanho da projeção para não comprometer a qualidade do vídeo. Uma imagem de 50 a 60 polegadas é suficiente para a grande maioria dos ambientes.

Ele sugere projetar a imagem no teto, na parede ou em algum móvel claro em frente à cama, como um guarda-roupas. "Tudo depende se o espectador prefere ver filmes deitado, sentado ou variando entre essas duas posições."

O projetor é, sem dúvida, o melhor custo-benefício para se ter uma imagem grande sem se preocupar com móveis ou suportes na hora da instalação. Fábio Oguri, engenheiro de projetos de áudio e vídeo

TV ou projetor?

Para atingir um bom resultado com projetor, a regra número um é controlar a luz no ambiente, que precisa estar o mais escuro possível. E isso vale ainda mais ao optar por um modelo mais simples e barato, que tem limitações de brilho e contraste.

Para quem, por exemplo, costuma ver jogos de futebol à tarde, com as cortinas abertas, ou acompanhar sua série com as luzes acesas, a televisão é uma melhor escolha.

TVs também possuem outros recursos, como um som mais potente e uma plataforma smart completa com aplicativos (projetores portáteis, em geral, rodam Android e se conectam ao celular, mas têm algumas limitações).

Essas questões, porém, podem ser dribladas ao usar o projetor aliado a uma caixa de som Bluetooth, caso queira turbinar o áudio, e/ou a um equipamento como um Fire TV Stick, para facilitar o acesso a serviços de streaming.

Dica: Fique atento ao brilho (lumens) e à resolução do projetor que quer comprar. Quanto maiores estes números, melhor a qualidade da imagem, principalmente se quiser projetá-la muito grande ou em ambientes não tão escuros.

Foco elétrico; projeta imagens de até 170 polegadas com resolução Full-HD e brilho de 10000 lumens; Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2.4/5 GHz; entradas HDMI e USB; controle remoto.

Foco elétrico; projeta imagens de 30 a 150 polegadas com resolução Full HD e brilho de 9000 lumens; Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2.4/5 GHz; entradas HDMI, USB e AV; controle remoto.

Foco elétrico; projeta imagens de até 250 polegadas com resolução Full HD e brilho de 12000 lumens; Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2.4/5 GHz; entradas HDMI, USB e AV; controle remoto.

