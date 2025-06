Unilever compra marca de produtos de higiene masculina Dr. Squatch por US$1,5 bi, segundo FT

(Reuters) - A Unilever está pagando US$1,5 bilhão para comprar a marca de cuidados pessoais masculinos Dr. Squatch da empresa de capital privado Summit Partners, informou o Financial Times nesta sexta-feira, citando fontes.

O acordo foi anunciado no início desta semana pelas três partes, sem revelar detalhes financeiros.

A Unilever reiterou nesta sexta-feira que não divulgará os termos do acordo, enquanto a Summit Partners não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters fora do horário comercial. A Reuters não pôde verificar imediatamente a reportagem do FT.

A Reuters informou no ano passado que a Summit estava explorando a venda da marca de produtos de higiene masculina com uma avaliação de mais de US$2 bilhões.

Lançada em 2013 pelo fundador e presidente-executivo Jack Haldrup, e batizada com o nome da criatura mítica Sasquatch, a Dr. Squatch começou vendendo sabonetes em barra feitos à mão para homens.

Atualmente, a empresa sediada em Los Angeles vende desodorantes, produtos para os cabelos, colônias, loções e outros produtos de cuidados pessoais por meio de seu site e em lojas físicas.

A Unilever disse anteriormente que a aquisição da Dr. Squatch complementaria a oferta de produtos de cuidados pessoais para homens, que inclui os desodorantes Axe e Dove Men+Care, e que a marca seria expandida internacionalmente.

(Reportagem de Rhea Rose Abraham em Bengaluru)