Trump interrompe negociações comerciais entre EUA e Canadá, abalando otimismo sobre acordos tarifários

Por David Lawder e Susan Heavey e Manoj Kumar

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta sexta-feira interrompeu abruptamente as negociações comerciais com o Canadá por causa do novo imposto direcionado a empresas de tecnologia norte-americanas, chamando-o de "ataque flagrante" e dizendo que estabelecerá uma nova taxa tarifária sobre produtos canadenses na próxima semana.

A decisão, que faz com que as relações dos EUA com seu segundo maior parceiro comercial voltem ao caos após um período de relativa calma, ocorreu poucas horas depois de o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, ter adotado um tom otimista em relação ao comércio.

Isso também ocorre após o anúncio feito em 19 de junho pelo ministro das Finanças canadense, François-Philippe Champagne, de que o Canadá não interromperá seus planos de longa data de implementar um imposto sobre serviços digitais a partir de 30 de junho sobre empresas de tecnologia dos EUA, incluindo Amazon, Meta, Google e Apple, entre outras.

Trump, em uma publicação em sua plataforma de mídia social Truth Social, chamou o imposto de "um ataque direto e flagrante ao nosso país" e disse que o Canadá é um "país muito difícil de se fazer comércio".

"Com base nesse imposto ultrajante, estamos encerrando TODAS as discussões sobre comércio com o Canadá, com efeito imediato", disse Trump. "Informaremos ao Canadá nos próximos sete dias a tarifa que eles pagarão para fazer negócios com os Estados Unidos da América."

O Canadá é o segundo maior parceiro comercial dos EUA, depois do México, comprando US$349,4 bilhões em produtos norte-americanos no ano passado e exportando US$412,7 bilhões para os EUA, de acordo com dados do U.S. Census Bureau.

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, disse em 16 de junho que havia concordado com Trump que os dois países deveriam tentar fechar um novo acordo econômico e de segurança dentro de 30 dias.

Mais cedo nesta sexta-feira, Bessent disse que os vários acordos comerciais do governo Trump com outros países podem ser concluídos até o feriado do Dia do Trabalho em 1º de setembro, citando conversas com 18 parceiros comerciais importantes e outra revisão de um acordo com a China para reabrir o fluxo de ímãs e minerais de terras raras.