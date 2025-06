Trump encerra negociações comerciais com Canadá e ameaça impor nova tarifa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o fim das negociações comerciais com o Canadá e ameaçou o país com vizinho com a implementação de uma nova tarifa em seus acordos.

O que aconteceu

Trump se irritou com a decisão do Canadá em manter o plano de cobrar impostos sobre as empresas de tecnologia estadunidenses, o que ele afirma ser um "ataque" aos EUA. "Com base nesse imposto ultrajante, estamos encerrando todas as discussões sobre comércio com o Canadá, com efeito imediato", escreveu o republicano em sua própria rede social, Truth Social, na tarde de hoje.

Para Trump, o Canadá está "claramente copiando" a União Europeia, que também pretende taxar os serviços digitais estadunidenses. Por esse motivo, ressaltou, os EUA irão impor novas tarifas aos bens canadenses "dentro dos próximos dias". Ele não especificou sobre qual produto será a nova taxa, nem o percentual de aumento.

O imposto canadense sobre serviços digitais determina que empresas de tecnologia com usuários no Canadá paguem uma taxa com alíquota de 3%. A medida afeta gigantes norte-americanas como a Meta, controladora do Instagram, Facebook e WhatsApp, Google, Amazon e Uber. Parlamentares estadunidenses acreditam que a medida fará com que empresas do país com atuação no Canadá paguem até US$ 2 bilhões em impostos.

Até o momento, o primeiro-ministro canadense, Mark carney, não se manifestou sobre a decisão de Trump. Os dois países são parceiros comerciais de longa data. Atualmente, o Canadá é a nação para onde os EUA mais exportam seus produtos, enquanto os EUA ocupam a terceira posição no ranking de países para onde o Canadá mais importa.

Desde que retornou à Casa Branca, Trump tem ameaçado o mundo com tarifas altíssimas. Criticado dentro do próprio país, o republicano voltou atrás em algumas decisões, mas as negociações prosseguem, inclusive com o governo brasileiro.