Trump diz que cessar-fogo em Gaza é possível dentro de uma semana

Por Trevor Hunnicutt e Steve Holland e Matt Spetalnick

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que acredita ser possível que um cessar-fogo no conflito de Gaza, entre Israel e os militantes do Hamas, seja alcançado dentro de uma semana.

Em um evento no Salão Oval em comemoração ao acordo Congo-Ruanda, Trump disse a repórteres que acredita que um cessar-fogo está próximo. Ele afirmou ter conversado recentemente com algumas das pessoas envolvidas na tentativa de chegar a um cessar-fogo entre Israel e o Hamas no enclave palestino.

O Hamas afirmou estar disposto a libertar os reféns restantes em Gaza sob qualquer acordo para pôr fim à guerra, enquanto Israel afirma que o conflito só poderá terminar se o Hamas for desarmado e desmantelado. O Hamas se recusa a depor as armas.

A guerra em Gaza foi desencadeada quando militantes liderados pelo Hamas atacaram Israel em 7 de outubro de 2023, matando 1.200 pessoas e fazendo 251 reféns, de acordo com contagens israelenses.

O Ministério da Saúde de Gaza afirma que a ofensiva militar israelense após 7 de outubro matou mais de 56.000 palestinos. A iniciativa também causou uma crise de fome em Gaza e provocou acusações de genocídio no Tribunal Penal Internacional. Israel nega as acusações.

O interesse em resolver o conflito em Gaza ganhou força após o bombardeio das instalações nucleares do Irã pelos EUA e por Israel. Um cessar-fogo para o conflito de 12 dias entre Israel e Irã entrou em vigor no início desta semana.

"Acho que está perto. Acabei de falar com algumas das pessoas envolvidas", disse Trump. "Acreditamos que na próxima semana conseguiremos um cessar-fogo."

O presidente não disse com quem estava falando, mas afirmou aos repórteres que manteve contato quase diário com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, durante o conflito entre Israel e Irã.

A previsão surpreendente de Trump de um possível acordo de cessar-fogo nos próximos dias ocorreu em um momento em que havia poucos sinais de que as partes em conflito estavam prontas para reiniciar negociações sérias ou abandonar posições arraigadas.

Um porta-voz do gabinete do enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, disse que eles não tinham nenhuma informação para compartilhar além dos comentários de Trump.

Witkoff ajudou os assessores do ex-presidente Joe Biden a negociar um cessar-fogo e um acordo de libertação de reféns pouco antes de Trump assumir o cargo, em janeiro, mas o acordo logo se desfez.

A embaixada israelense em Washington não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O ministro israelense de Assuntos Estratégicos, Ron Dermer, planeja visitar Washington a partir de segunda-feira para conversar com autoridades do governo Trump sobre Gaza, o Irã e uma possível visita de Netanyahu à Casa Branca, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto.

Netanyahu disse na quinta-feira que o resultado da guerra de Israel com o Irã apresentou oportunidades de paz que seu país não deve desperdiçar.

"Esta vitória representa uma oportunidade para uma ampliação drástica dos acordos de paz. Estamos trabalhando nisso com entusiasmo", disse Netanyahu em um comunicado.

(Reportagem de Trevor Hunnicutt e Steve Holland; reportagem adicional de Matt Spetalnick e Kanishka Singh; edição de Diane Craft)