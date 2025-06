Trump diz que apoia ideia de inspetores verificarem instalações nucleares do Irã

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que gostaria que inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica ou de outra entidade respeitada pudessem inspecionar as instalações nucleares do Irã depois que elas foram bombardeadas no último fim de semana.

Trump, em uma coletiva de imprensa na Casa Branca, também disse que não acredita que o Irã ainda queira buscar uma arma nuclear após os bombardeios dos EUA e de Israel.

(Reportagem de Trevor Hunnicutt e Steve Holland)