'Estou grato', diz Trump após Suprema Corte limitar poder de juízes nos EUA

O presidente Donald Trump afirmou que a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de limitar a capacidade dos juízes de tribunais inferiores de bloquear ordens presidenciais em todo o país foi "monumental".

O que aconteceu

Decisão foi considerada uma vitória por Trump. "Estou grato", disse o presidente ao explicar que tribunais inferiores não têm o direito de bloquear ações da Casa Branca. "Nosso país deveria estar muito orgulhoso da Suprema Corte hoje", acrescentou. Declarações foram feitas durante coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (27).

Trump disse que seu governo se mobilizará para implementar políticas que foram bloqueadas por liminares nacionais. Ele citou, principalmente, sua política de cidadania por nascimento.

Presidente também afirmou que decisão anulou "o uso excessivo de liminares nacionais para interferir no funcionamento normal do poder executivo". "Grande, não foi? Foi uma decisão importante", ressaltou Trump na Casa Branca.

Graças a esta decisão, provavelmente podemos agora dar entrada no processo para prosseguir com essas inúmeras políticas e aquelas que foram indevidamente proibidas em todo o país, incluindo a cidadania por direito de nascimento, o fim do financiamento de cidades santuários, a suspensão do reassentamento de refugiados, o congelamento de financiamentos desnecessários, a proibição de que os contribuintes federais paguem por cirurgias transgênero e inúmeras outras prioridades do povo americano. Temos muitas delas. Eu tenho uma lista completa.

Donald Trump

Entenda

A Suprema Corte dos Estados Unidos limitou a capacidade de juízes de conceder ampla reparação jurídica em casos. Decisão ocorre em meio à atuação de juízes em uma briga legal sobre a proposta do presidente Donald Trump de limitar a cidadania por nascença, ordenando que os tribunais inferiores que bloquearam a política reconsiderem o escopo de suas ordens.

Juízes atenderam a um pedido do governo Trump. Objetivo do republicano é restringir o escopo de três liminares nacionais emitidas por juízes federais em Maryland, Massachusetts e no Estado de Washington que suspenderam a execução de sua diretiva enquanto o litígio que contesta a política se desenrola. No entanto, a decisão do tribunal, por 6 votos a 3, de autoria da juíza conservadora Amy Coney Barrett, não permite que a política de Trump entre em vigor imediatamente e não abordou a legalidade da medida.

Decisão especificou que o decreto de Trump não entrará em vigor antes de 30 dias após a decisão de sexta-feira. "Ninguém contesta que o Executivo tem o dever de seguir a lei. Mas o Judiciário não tem autoridade irrestrita para fazer cumprir essa obrigação — de fato, às vezes a lei proíbe o Judiciário de fazer isso", escreveu a juíza da Suprema Corte, Amy Coney Barrett.

Cidadania de crianças nascidas nos EUA é tema de disputa. Em seu primeiro dia no cargo, Trump assinou decreto orientando as agências federais a se recusarem a reconhecer a cidadania de crianças nascidas nos Estados Unidos que não tenham pelo menos um dos pais como cidadão norte-americano ou residente permanente legal, também chamado de portador de "green card".

Diretriz de Trump negaria a cidadania a mais de 150 mil recém-nascidos por ano. O caso perante a Suprema Corte foi incomum, pois o governo o utilizou para argumentar que os juízes federais não têm autoridade para emitir liminares de âmbito nacional, ou "universais", e pediu aos juízes que decidissem dessa forma e aplicassem a diretiva do presidente, mesmo sem avaliar seus méritos legais.

Autores da ação argumentaram que a diretriz de Trump contraria a 14ª Emenda, que foi ratificada em 1868, após a Guerra Civil de 1861-1865, que acabou com a escravidão nos Estados Unidos. A cláusula de cidadania da 14ª Emenda afirma que todas as "pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos, e sujeitas à jurisdição deste, são cidadãos dos Estados Unidos e do Estado em que residem".

Governo alega que a 14ª Emenda não se aplica a imigrantes. Segundo Trump, a lei dá o direito de cidadania a praticamente qualquer pessoa nascida nos Estados Unidos, mas não deveria não se estender a imigrantes que estejam no país ilegalmente ou mesmo a imigrantes cuja presença seja legal, mas temporária, como estudantes universitários ou pessoas com visto de trabalho.

*Com Reuters