Suprema Corte abre caminho para Trump barrar cidadania por nascimento

A Suprema Corte dos EUA limitou hoje o poder de juízes federais de barrar leis ou ordens do governo. A decisão ocorre em meio a uma disputa judicial sobre a proposta de Donald Trump de restringir a cidadania por nascimento.

O que aconteceu

Supremo ordenou a tribunais inferiores que reconsiderem suas ordens. A decisão, porém, não permite que a política de Trump sobre cidadania entre em vigor imediatamente.

Juízes federais haviam suspendido diretriz de Trump que restringia cidadania por nascimento. As decisões foram emitidas nos estados de Maryland, Massachusetts e Washington.

Suprema Corte atendeu então a um pedido do governo Trump contestando essas ações. A decisão do tribunal, de autoria da juíza conservadora Amy Coney Barrett, foi aprovada por 6 votos a 3.

Decisão de hoje, porém, não permite que política de Trump entre em vigor imediatamente. Com os conservadores do tribunal em maioria e os liberais em desacordo, a decisão especificou que o decreto de Trump não entrará em vigor antes de 30 dias após a decisão de hoje.

Ninguém contesta que o Executivo tem o dever de seguir a lei. Mas o Judiciário não tem autoridade irrestrita para fazer cumprir essa obrigação -- de fato, às vezes a lei proíbe o Judiciário de fazer isso

Amy Coney Barrett

Trump assinou decreto em seu primeiro dia

O decreto que nega a cidadania por nascimento foi assinado no primeiro dia do segundo mandato de Trump, em 20 de janeiro. Ele orienta as agências federais a se recusarem a reconhecer a cidadania de crianças nascidas nos EUA que não tenham pelo menos um dos pais como cidadão norte-americano ou residente permanente legal (também chamado de "green card").

A diretriz de Trump negaria a cidadania a mais de 150 mil recém-nascidos por ano, de acordo com os autores da ação que a contestaram, incluindo os procuradores-gerais democratas de 22 Estados, bem como defensores dos direitos dos imigrantes e imigrantes grávidas.

(Com Reuters)