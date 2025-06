Beverly Hills de SP: como é o condomínio que recebeu R$ 2,2 mi de deputado

O deputado federal Fábio Teruel (MDB-SP) enviou verba pública para recapear ruas de um condomínio de luxo onde ele mesmo mora, em Barueri (SP); o local abriga mansões e celebridades, como a advogada Deolane Bezerra, o cantor Fiuk e a influenciadora Camila Loures.

O que aconteceu

O Residencial Tamboré 1 é um dos endereços mais exclusivos da região de Alphaville. Com cerca de 1,86 milhão de m² (metros quadrados), 702 lotes e 18 km de vias internas, o bairro foi planejado para lotes de 1.200 m², embora hoje já abrigue terrenos de até 5.000 m², segundo a Alphaville Urbanismo e registros de anúncios imobiliários.

As residências seguem padrões de altíssimo luxo. É comum encontrar imóveis com mais de 1.000 m² de área construída, com 4 a 6 suítes, home cinema, adega, piscina, academia e elevador. Imobiliárias como Lopes, Coelho da Fonseca e Remax anunciam propriedades entre R$ 6,8 milhões e R$ 40 milhões.

A estrutura interna é comparável à de um clube. O condomínio oferece quadras de tênis, beach tennis, campo society, pista de skate, academia, sauna, salão de festas, espaço gourmet, parquinho e 26 mil m² de mata nativa preservada, de acordo com dados de portais como Imovelweb e Viva Real.

A segurança é reforçada por sistemas de controle e vigilância. A portaria funciona 24 horas com vigilância armada, biometria, monitoramento por câmeras, muro duplo e cerca elétrica, conforme previsto na legislação paulista de loteamentos de acesso controlado (Lei 16.402/2017).

O Tamboré 1 atrai moradores famosos. Vivem no local a cantora Simone Mendes, a advogada Deolane Bezerra, o cantor Fiuk e a influenciadora Camila Loures, que comprou uma mansão com cascata e piscina de borda infinita em 2022. Também residem no condomínio os influenciadores Carlinhos Maia e Lucas Guimarães.

A região de Alphaville já abrigou outros nomes famosos. Wanessa Camargo, Daniela Albuquerque, Rodrigo Faro e Luísa Sonza viveram na área, apelidada de "Beverly Hills paulista" pela concentração de imóveis de alto padrão e celebridades.

O entorno valoriza ainda mais o condomínio. Próximo ao Shopping Tamboré e ao Alphaville Business Center, o bairro tem acesso facilitado pelas rodovias Castelo Branco e Rodoanel, além de estar perto de escolas como o Colégio Mackenzie e a UNIP.

Emenda Pix

A obra foi realizada com verba de emenda Pix. O recurso integra um pacote de R$ 11 milhões enviados por Teruel à Prefeitura de Barueri. Segundo a Folha de S.Paulo, R$ 2,2 milhões foram usados para recapear oito ruas internas do condomínio.

Prefeitura e deputado não se pronunciaram. A gestão municipal de Barueri não respondeu aos questionamentos. Teruel também não atendeu às ligações nem respondeu às mensagens da reportagem da Folha.

Fábio Teruel tem mais de 5 milhões de seguidores no Instagram e forte apelo entre o público evangélico. Radialista e influenciador, ele apresenta um programa diário na rádio Tropical FM, onde mistura mensagens de fé, autoajuda e prosperidade. É casado com a vereadora Ely Teruel (PL) e cumpre seu primeiro mandato como deputado federal pelo MDB de São Paulo, eleito com mais de 235 mil votos.

Lei veda o uso do cargo para obter benefício pessoal. A Lei de Improbidade Administrativa (nº 8.429/1992) estabelece que constitui ato de improbidade qualquer conduta que viole os princípios da administração pública, como a impessoalidade. O direcionamento de verba pública para uma área que beneficia diretamente o próprio parlamentar pode ser questionado com base nesse princípio.