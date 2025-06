Sakamoto: Congresso protege os mais ricos e torna a República disfuncional

Em meio à grande dificuldade que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, encontra para negociar as medidas de ajuste fiscal, incluindo o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), o Brasil se mostra um país disfuncional por causa de um Congresso que representa os interesses dos mais ricos, analisou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News, do Canal UOL.

A gente vive um momento extremamente disfuncional da República brasileira. Não é surpresa que o parlamento não representa a população brasileira na sua grande maioria, mas apenas os setores com dinheiro da população brasileira. Empresários e lobistas garantem que R$ 800 bilhões em benefícios fiscais continuem fluindo para si, super-ricos mantém o privilégio de pagar proporcionalmente menos imposto que a classe média devido à isenção de dividendos, altos funcionários públicos continuam ganhando salários acima do teto e penduricalhos.

Isso sempre aconteceu, mas havia fricção entre Poderes que garantia de certa forma que algumas coisas funcionassem. Só que a disfuncionalidade do Congresso está tornando disfuncional o Poder Executivo e o próprio Poder Judiciário, esvaziando ou anabolizando suas atribuições para além dos freios e contrapesos.

Leonardo Sakamoto

O ministro Haddad falou que o regime político no Brasil "mudou", se referindo à dificuldade em negociar com o Congresso Nacional, que esta semana declarou guerra ao governo ao derrubar o decreto do IOF. Haddad admitiu decepção com a derrubada do decreto após intensas negociações, mas negou que a decisão do Parlamento tenha antecipado a eleição de 2026.

Leonardo Sakamoto citou a decisão do STF sobre questões de redes, reforçando a disfuncionalidade do Congresso Nacional.

A gente viu o STF decidir sobre questões de redes. Não faria isso se o Congresso estivesse legislando sobre a questão. 'Ah, mas a não discussão do Congresso é uma decisão'. Ah, mas faça-me um favor, há gente morrendo com a ajuda das redes sociais.

As redes estão atropelando a democracia em muitos sentidos e o Congresso deliberadamente não faz nada. Eu não sei onde isso vai parar.

Leonardo Sakamoto

