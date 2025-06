Russell domina 1ª sessão de treinos livres do GP da Áustria de F1

O piloto britânico George Russell (Mercedes) marcou o melhor tempo na primeira sessão de treinos livres do Grande Prêmio da Áustria, a 11ª etapa do Mundial de Fórmula 1, realizada nesta sexta-feira (27), no Red Bull Ring, em Spielberg.

Russell, vencedor do GP da Áustria no ano passado, superou o holandês Max Verstappen (Red Bull), atual tetracampeão mundial, e o australiano Oscar Piastri (McLaren), líder do campeonato de pilotos, por 65 e 155 milésimos de segundo, respectivamente.

Duas semanas depois de sua inesperada vitória no GP do Canadá, o britânico confirmou que o carro da Mercedes rende melhor em temperaturas mais baixas. Depois das fortes chuvas em Spielberg na quinta-feira, os termômetros não passaram dos 24ºC no ar e dos 34ºC no asfalto.

No entanto, o sol deve aparecer no sábado, durante a sessão de classificação, e ganhar força no domingo, o que não deve beneficiar a Mercedes na corrida.

O irlandês Alex Dunne, que nesta temporada compete na Fórmula 2, foi a surpresa do dia com o quarto melhor tempo em sua primeira sessão de treinos livres na F1. A bordo da McLaren do britânico Lando Norris, o jovem piloto de 19 anos ficou apenas 69 milésimos atrás de Piastri.

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) também surpreendeu ao terminar na sexta colocação, atrás do francês Pierre Gasly (Alpine) e à frente das Williams do tailandês Alexander Albon (Williams) e do espanhol Carlos Sainz.

Completaram o Top 10 o britânico Lewis Hamilton (Ferrari) e o francês Isack Hadjar (Racing Bulls).

-- Resultados da primeira sessão de treinos livres do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1:

George Russell (GBR/Mercedes) 1:05.542 (34 vueltas)

Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:05.607 (30)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:05.697 (33)

Alex Dunne (IRL/McLaren-Mercedes) 1:05.766 (29)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:05.780 (34)

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:05.874 (35)

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 1:05.946 (35)

Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) 1:06.017 (33)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:06.099 (20)

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:06.110 (33)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:06.130 (35)

Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) 1:06.140 (32)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:06.160 (32)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:06.170 (32)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:06.189 (34)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:06.246 (34)

Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull) 1:06.262 (30)

Dino Beganovic (SUE/Ferrari) 1:06.369 (32)

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:06.510 (32)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:06.738 (30)

