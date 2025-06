Robô aspirador que custa R$ 59 vale a pena? Saiba o que diz quem comprou

Para quem deseja ter um aspirador de pó robô em casa e prefere não gastar muito, o Guia de Compras UOL encontrou um modelo que pode agradar. O modelo Sweeping Robot, com 7.800 avaliações na Shopee, está com 65% de desconto, saindo por R$ 58,90. Também é possível encontrá-lo na Amazon por R$ 132,90.

Selecionamos adiante alguns comentários de consumidores para ajudar na sua decisão de compra. Ainda detalhamos as principais especificações informadas pelo fabricante. Confira:

O que o fabricante diz sobre este aspirador robô?

Bateria com capacidade de 1.200 mAh com recarga via USB

Baixo nível de ruído

Limpa embaixo de camas e móveis

Ideal para madeira, azulejos ou pedra

Manutenção fácil: é só esvaziar o recipiente de poeira e limpar o filtro após cada uso

O que diz quem comprou?

A nota média do produto é de 4.8 (sendo cinco a máxima). Confira algumas avaliações de compradores.

Chegou rápido e muito bem embalado. É portatil: só carregar e colocar para trabalhar. Adorei! Como minha casa é pequena, valeu super a pena, pois ele dá conta. Para mim, foi um ótimo custo-benefício. Recomendo. Márcia Bergami

Aspira e limpa pequenas sujeiras, comprei mais para aspirar cabelos que ficam no chão, não é muito barulhento e, pelo valor, está ótimo. Francislaine Passos

Chegou muito rápido, com carga, funcionando bem, com todos os acessórios. Faz limpeza leve. A duração da bateria não é longa, são 30 minutos de trabalho. Gilsen Lopes

Chegou bem antes do prazo e veio bem embalado. Gostei bastante da minha compra e, pelo valor, estou bem satisfeita. O barulho é bastante suportável. Bruna

Pontos de atenção

Contudo, algumas pessoas dizem que o aspirador tem uma bateria que dura pouco e que não remove detritos maiores.

Ele pega os cabelos, o resto não. A sujeira tipo farelos não pega, mas pelo menos os cabelos e pelos do cachorro já vai me ajudar. Pelo preço até que não foi de todo ruim. Grazy Moreira

Muito bom o custo-beneficio. Já até chegou carregado! Funciona para o básico muito bem! No ralo, ele empaca e no tapete, às vezes! Mas, pelo preço, vale muito. Bruno Zibenberg

Muito pequeno e a bateria dura pouco. Bruno B.

