Será que na sua tem? Há mais de 200 rios embaixo das ruas de SP; veja mapa

"São Paulo é uma cidade de muitos rios, mas que a gente não vê", resume arquiteto e pesquisador da USP João Paulo Neves Gouvêa.

Estima-se que a cidade tenha mais de 200 cursos d'água — que incluem rios e córregos, um corpo de água menor que um rio. A maioria deles, no entanto, está debaixo da terra. Avenidas como a 23 de Maio, a 9 de Julho e outras regiões movimentadas da cidade, como o Vale do Anhangabaú, foram construídas sobre a água.

Antes, esses corpos d'água ocupavam espaço e eram incorporados ao modo de vida: a várzea era lugar de lazer e criação de gado, e os rios eram lugares onde as pessoas nadavam e faziam piqueniques.

Tudo mudou no final do século 19. Com o ciclo do café, a elite cafeeira passou a ter seus negócios no campo e a morar na cidade. Foi aí que surgiu a preocupação com o "embelezamento" urbano — uma tentativa de transformar São Paulo em uma espécie de Paris tropical. "Essa ideologia importada da Europa, de uma cidade onde a água participa pouco da paisagem, não era compatível com a realidade daqui", explica Gouvêa.

É por isso que os rios começaram a ser vistos como obstáculos, e a solução encontrada na época foi encobri-los. Mas isso não foi feito de forma planejada ou centralizada. Primeiro, o enterramento se deu pela própria elite: cada dono de chácara urbanizava o próprio pedaço de terra como queria, explica o Gouvêa.

Não havia regulação, ou era incipiente. A própria municipalidade era composta por esses proprietários. Muitas vezes, o nome do bairro é o nome do vereador ou do dono da chácara. João Paulo Neves Gouvêa, arquiteto e pesquisador da USP

Depois, o soterramento dos rios se deu por um plano político, durante a prefeitura de Prestes Maia. Na primeira passagem, no final dos anos 1930, Maia criou avenidas e passou o asfalto por toda a cidade. A ideia era modernizar São Paulo, dando espaço para o automóvel. Foi nessa época que os rios Itororó e Saracura, que deságuam no Anhangabaú, começaram a correr embaixo da avenida 23 de Maio.

Enchentes são resultado direto

A cidade só começou a se preocupar com as suas águas na segunda metade do século 20, quando começaram as criações de departamentos para o tema na Prefeitura. Não dá para saber quantos corpos d'água foram encobertos, porque não existem registros oficiais de todos eles, mas a realidade é que foram muitos.

"É um erro histórico. A gente não soube construir uma cidade que convivesse harmonicamente com a presença da água. E agora, com a crise climática, estamos pagando esse preço", alerta Gouvêa.

As consequências desse aterramento são visíveis. Com chuvas mais intensas e frequentes, o fluxo de água aumenta e os corpos d'água transbordam. "As enchentes que vemos hoje são o resultado direto dessa forma de urbanização", explica o pesquisador.

Mas nem todos os rios estão encobertos. Na periferia da cidade, a situação é diferente. "Ali, os rios ainda estão abertos, mas estão poluídos", explica o arquiteto. "Existe uma discriminação climática. A população paga o preço dessa elite branca que não soube planejar a cidade e lidar de uma forma minimamente responsável com as águas."

É possível desfazer erro histórico?

Há iniciativas pontuais de trazer de volta trechos de rios. Um exemplo está no Bixiga, onde um projeto de parque pretende tornar visível o rio que corre sob o Teatro Oficina. "É um gesto simbólico, mas importante. Qualquer trecho de rio que aparece e mostra que é possível conviver com a água é uma vitória", define Gouvêa.

Ao lado de um amigo geógrafo, o arquiteto José Bueno resolveu relembrar a cidade de que estamos sobre as águas. Com o projeto Rios e Ruas, ele promove eventos educacionais para os moradores conhecerem os corpos d'água que correm embaixo da terra desde 2010.

"A gente ouviu as vozes de todos esses rios tão correndo vivos sob a cidade e isso foi o que mais motivou. Foi perceber essa injustiça de encobertar o que é vivo. Todo o trabalho nosso a partir de então é levar essa experiência, reflexão e qualidade de percepção da cidade para mais pessoas", explica Bueno.

São caminhadas e workshops pela cidade de São Paulo para repensar como lidar com os rios. "O crescimento de São Paulo foi enorme, ninguém previa um crescimento desse. Agora, estamos crescendo verticalmente, mas continuamos na mesma lógica. Tem gente que acredita que regenerar esses rios é uma fantasia, mas a criação de um celular um dia também foi, por exemplo", defende.