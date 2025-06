Revolut acerta compra de unidade argentina da Cetelem em busca de expansão na América Latina

A Revolut concordou em comprar a divisão argentina da Cetelem, do BNP Paribas, em um movimento de expansão pela América Latina. O banco digital do Reino Unido disse na quinta-feira que o acordo permite que ele entre no mercado argentino e estabeleça uma presença formal e regulamentada no país, aproveitando a licença bancária existente do pequeno credor. O grupo continua a crescer fora da Europa e iniciou operações no Brasil, México e Colômbia.

A transação está sujeita à aprovação regulatória do banco central da Argentina. Não foram divulgados detalhes financeiros.

A Revolut, fundada em 2015, foi avaliada em US$ 45 bilhões em uma venda secundária de ações com subscrição excedente em novembro, tornando-a a startup mais valiosa da Europa e colocando-a no mesmo nível de empresas como Societe Generale e Nordea.

Já o Banco Cetelem Argentina é uma subsidiária da divisão de financiamento ao consumidor do credor francês BNP Paribas. O grupo é um dos menores bancos argentinos e possuía cerca de US$ 6 bilhões em ativos em março, de acordo com o BC do país. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.