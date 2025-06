Quem é o prefeito de Palmas preso por suspeita de vazar informações do STJ

O prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, foi preso preventivamente pela PF sob suspeita de vazar informações sigilosas do STJ; ele é filho de José Wilson Siqueira Campos, ex-governador e idealizador do estado do Tocantins.

O que aconteceu

Eduardo Siqueira Campos tem 65 anos e é o atual prefeito de Palmas (TO). Nasceu em Campinas (SP) em 4 de março de 1959 e é filho de José Wilson Siqueira Campos, político histórico que foi deputado federal por Goiás por cinco mandatos, idealizador da criação do Tocantins e governador do estado em quatro mandatos (1989-1991, 1995-1998, 1999-2003 e 2011-2014). Seu pai também assumiu como senador suplente em 2019, aos 91 anos, tornando-se o parlamentar mais idoso em exercício. Sua mãe é Aureni Siqueira Campos.

Ele é formado em Pedagogia pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília (CEUB) desde 1985. Entrou na política após a criação do Tocantins em 1988, sendo eleito deputado federal pelo PDC. Na Câmara, atuou nas comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, e Relações Exteriores, além de liderar a bancada do partido. Reeleito em 1990, integrou também a Comissão de Economia, Indústria e Comércio.

Em 1992, licenciou-se do mandato para disputar a prefeitura de Palmas. Foi eleito o primeiro prefeito da capital, exercendo o cargo até dezembro de 1996. Em 1998, já filiado ao PFL, foi eleito senador por Tocantins, tomando posse em fevereiro de 1999 com quase 75% dos votos. Também foi deputado estadual entre 2015 e 2023, antes de voltar à prefeitura em 2024, eleito com 53,03% dos votos.

É casado com Polyanna Marques Siqueira Campos e tem sete filhos. Em janeiro de 2011, enfrentou a perda do filho Gabriel, de 11 anos, em um acidente aéreo próximo a Goiânia.

Além da política, atuou como empresário no setor de comunicação em Tocantins. Presidiu afiliadas da Rede Record no estado, incluindo a rádio Jovem Palmas e a TV Jovem Palmas.

Tem presença forte nas redes sociais, com mais de 100 mil seguidores no Instagram. Ele usa a conta para divulgar agendas oficiais, inaugurações e mensagens religiosas. Também está no Facebook, com cerca de 10 mil seguidores, e no X, onde publica comunicados curtos e opiniões políticas, sempre com tom institucional e fotos ao lado de lideranças locais.

A prisão

Siqueira Campos foi preso preventivamente nesta sexta-feira (27). A prisão foi determinada pelo ministro do STF Cristiano Zanin, relator do caso, no âmbito da 10ª fase da Operação Sisamnes. A apuração é da coluna de Aguirre Talento.

Ele é suspeito de ter atuado no vazamento de informações sigilosas do STJ (Superior Tribunal de Justiça). A investigação aponta que Siqueira Campos monitorava as apurações da Polícia Federal para informar aliados políticos.

Essa é a segunda vez que o prefeito é alvo da operação. Na nona fase, ele já havia sido alvo de busca e apreensão, mas Zanin negou, na época, o pedido de prisão preventiva.

Após novas provas, a PF obteve diálogos no celular de Siqueira Campos que corroboram as suspeitas. As conversas indicam que ele tinha acesso a detalhes de inquéritos sigilosos em tramitação no STJ, envolvendo ele e outras autoridades do estado.

Em um dos diálogos, ele conversa com o sobrinho do governador de Tocantins, Thiago Marcos Barbosa. Na conversa, Siqueira Campos relata informações sobre o inquérito sigiloso que atingia ele próprio e outras autoridades.

Além do prefeito, outros dois advogados ligados a ele foram presos pela PF. A Polícia Federal não divulgou os nomes até o momento.

A defesa de Siqueira Campos ainda não foi localizada para se manifestar sobre a prisão. O UOL entrou em contato com a Prefeitura de Palmas e aguarda um posicionamento.

*Com informações de reportagens publicadas em 27/10/2024 e 01/01/2025