Putin diz que Rússia planeja cortar gastos militares a partir do próximo ano

Por Gleb Bryanski e Vladimir Soldatkin

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta sexta-feira que a Rússia estava procurando cortar seus gastos militares a partir do próximo ano, contrastando com o plano da Otan de aumentar os gastos com defesa na próxima década.

Na quarta-feira, os aliados da Otan concordaram em aumentar sua meta de gastos coletivos para 5% do Produto Interno Bruto (PIB) nos próximos 10 anos, citando o que chamaram de ameaça de longo prazo representada pela Rússia e a necessidade de fortalecer a resistência civil e militar.

Em sua primeira reação a essa medida, Putin disse em uma coletiva de imprensa em Minsk que os gastos da Otan seriam destinados a "compras dos EUA e ao apoio ao seu complexo militar-industrial", e que isso era assunto da Otan, não da Rússia.

"Mas agora, aqui está o mais importante. Estamos planejando reduzir os gastos com defesa. Para nós, no próximo ano e no ano seguinte, no próximo período de três anos, estamos planejando isso", disse ele.

Putin disse que ainda não havia um acerto final entre os ministérios da Defesa, das Finanças e da Economia, "mas, de modo geral, todos estão pensando nessa direção. E a Europa está pensando em como aumentar seus gastos, pelo contrário. Então, quem está se preparando para algum tipo de ação agressiva? Nós ou eles?"

Os comentários de Putin devem ser recebidos com extremo ceticismo no Ocidente, uma vez que a Rússia aumentou maciçamente os gastos com defesa desde o início da guerra na Ucrânia.

O conflito não mostra nenhum sinal de fim e, na verdade, se intensificou nas últimas semanas, conforme as negociações não fizeram nenhum progresso visível em direção a um cessar-fogo ou a um acordo permanente.

Putin disse que a Rússia apreciava os esforços do presidente dos EUA, Donald Trump, para pôr fim à guerra.

"Ele declarou recentemente que acabou sendo mais difícil do que parecia do lado de fora. Bem, isso é verdade", disse Putin.

Trump disse esta semana que acreditava que Putin queria encontrar uma maneira de resolver o conflito, mas a Ucrânia e muitos de seus aliados europeus acreditam que o líder do Kremlin não tem interesse real em um acordo de paz e tem a intenção de capturar mais território.

Putin disse que os negociadores russos e ucranianos estavam em contato constante e que Moscou estava pronta para devolver os corpos de mais 3.000 soldados ucranianos.

DESACELERAÇÃO ECONÔMICA

A Rússia está observando uma forte desaceleração no crescimento econômico, pois o orçamento está sob pressão devido à queda nas receitas de energia e o banco central está tentando reduzir a inflação.

A Rússia aumentou os gastos estatais com defesa nacional em um quarto em 2025, para 6,3% do PIB, o nível mais alto desde a Guerra Fria. Os gastos com defesa representam 32% do total das despesas do orçamento federal de 2025.

As fábricas de defesa têm trabalhado 24 horas por dia nos últimos anos, e o Estado gastou muito em bônus para atrair soldados a se alistarem e em indenizações para as famílias dos mortos.

Putin reconheceu que a Rússia pagou pelo aumento dos gastos militares com uma inflação mais alta.

O Ministério das Finanças elevou a estimativa do déficit orçamentário de 2025 de 0,5% para 1,7% do PIB em abril, depois de reduzir sua previsão de receitas de energia em 24%, e planeja utilizar as reservas fiscais este ano para equilibrar o orçamento.