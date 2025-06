A abertura oficial do Parque da Cidade de Belém frustrou uma parte do público que foi conhecer o espaço de 500 mil metros quadrados que será sede da COP30, que acontece em novembro da capital do Pará.

A pista de skate, uma das principais atrações esportivas do novo espaço, ficou parcialmente alagada após uma forte chuva, gerando decepção entre os skatistas.

"Deu uma frustração. A gente está esperando o pessoal tirar a água", disse a Ecoa o estudante Kauê Neves, 26 anos. Segundo ele, os responsáveis pelo local avisaram que o alagamento seria resolvido com o uso de bombas de drenagem.

"Normalmente há a caída certa para a água escoar, mas, segundo me informaram, aqui há um sistema de drenagem por bomba", disse Wagner Gomes, de 43 anos. "Vamos ver se realmente vai funcionar". Cerca de duas horas e meia depois da chuva, a água foi escoada.

Antes de ficar coberta por água, a pista foi elogiada. "Esperei 28 anos por uma pista assim, de nível europeu. Se der, vou vir todos os dias", contou o empresário Arnaldo Gomes, 42.

Parque da Cidade de Belém Imagem: Augusto Pinheiro/Colaboração para Ecoa

Considerado a maior intervenção urbana da cidade em preparação para a COP30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima), o parque funcionará com extensa programação cultural, esportiva e educativa até o fim de julho. A partir de agosto, o espaço será entregue ao governo federal para a montagem da estrutura da COP.

Alguns espaços do parque, especificamente os dois prédios que abrigarão os centros de gastronomia e de economia criativa, só serão disponibilizados ao público após a COP, explicou o governador Helder Barbalho em seu discurso.

Helder Barbalho discursa na abertura do Parque da Cidade de Belém Imagem: Augusto Pinheiro/Colaboração para Ecoa

"Nós temos uma ampla área de cerca de 250 mil metros quadrados toda pavimentada. Neste espaço serão colocadas as estruturas modulares onde ficará a Zona Azul, onde acontecerá a COP. A ONU nos pediu que tivéssemos um espaço livre para que eles possam colocar as estruturas de estandes, as estruturas modulares que em todos os eventos eles implementam e aqui não será diferente", esclareceu o governador.

Ao lado de sua mãe, a deputada federal Elcione Barbalho, do pai, senador Jader Barbalho, e do primo, Igor Normando, que é prefeito de Belém, Helder exaltou a parceria com o governo federal e falou que o parque é motivo de orgulho para os paraenses. "Tenho certeza de que este equipamento chega para engrandecer Belém, para engrandecer o estado do Pará, dentro do conceito de que a realização da COP traz a oportunidade de deixar um legado para a nossa capital e para a sociedade paraense. Para aqueles que pregaram de forma descrente que a COP não traria benefícios para a nossa cidade, que venham conhecer o parque da Cidade, o maior e mais belo parque urbano de todo o Brasil", disse.

População satisfeita

Morador da região, o supervisor de máquinas Antônio da Paixão, 64, celebrou o novo espaço: "Estávamos precisando disso. Já corri meia maratona e agora tenho onde treinar perto de casa. A COP veio mostrar que Belém existe."

A funcionária pública Sandra Muniz destacou a inclusão: "O entorno aqui é de pessoas humildes, que não têm condições de pagar uma quadra. É um espaço que acolhe a todos."

Para Ruth Caena, 42, que visitava o parque com o filho Asafe Daniel, 8, o espaço infantil foi o destaque: "Gostei muito do colorido e das figuras de animais. Vai ser ótimo para as crianças."

Algumas críticas também foram registradas. O autônomo André Muniz, 29, apontou falhas no piso da entrada e a falta de cobertura contra chuva e sol: "Em Belém, chove muito. Faltou pensar em áreas cobertas e mais árvores frondosas."

Frequentador apontou falta de ávores frondosas como problema Imagem: Augusto Pinheiro/Colaboração para Ecoa

O novo complexo oferece 14 ambientes de esporte e lazer, entre eles: skatepark com padrão olímpico, quadras poliesportivas coberta e ao ar livre, campos de futebol society, ciclovia, ecotrilha, pista de corrida e caminhada, academia ao ar livre, playgrounds com esguichos d'água e parede de escalada, além de balanços, mesas de pingue-pongue, banheiros, estacionamento e pontos de hidratação. Há ainda espaços planejados como o Museu da Aviação e um Centro de Economia Criativa.

"É um espaço sonhado e construído junto com a população e já se consolida como um dos principais legados da COP30. Vai mudar a paisagem cultural, turística e de lazer da capital", destacou a secretária de Cultura do Estado, Ursula Vidal.

Entre os destaques estão o uso de energia solar fotovoltaica, sistemas de captação e reaproveitamento da água da chuva, jardins filtrantes para tratamento de efluentes e o plantio de 2.500 árvores de espécies nativas e ameaçadas de extinção. O paisagismo ainda inclui 190 mil plantas ornamentais e 83 mil metros quadrados de áreas gramadas.

Parque da Cidade de Belém Imagem: Augusto Miranda/ Agência Pará/ Divulgação

Colônia de férias pública

O espaço abrigará a primeira colônia de férias pública do Brasil, com atividades gratuitas para todas as idades, incluindo esporte, cultura e serviços sociais. As atividades incluem dez modalidades, com turmas divididas por faixa etária: desde crianças de 4 anos até idosos com mais de 60, que contarão com acompanhamento especial. Mais de 8.400 pessoas já se inscreveram. A partir de amanhã, novos cadastros poderão ser feitos presencialmente no parque. Aos fins de semana, as atividades culturais e o espaço recreativo estarão abertos a todos, sem necessidade de inscrição prévia.

Funcionamento e acesso

O parque funcionará diariamente das 8h às 22h, com entrada permitida até as 21h30. Os acessos estão localizados em dois pontos na avenida Júlio César e um na confluência com a avenida Senador Lemos.