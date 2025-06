Petróleo fecha em leve alta em sessão marcada por volatilidade

As cotações do petróleo experimentaram um sobe e desce nesta sexta-feira (27), antes de finalmente fecharem em leve alta, impulsionadas pelos últimos anúncios do presidente americano Donald Trump sobre as sanções dos Estados Unidos ao Irã e as negociações com o Canadá.

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em agosto, subiu 0,06%, para 67,77 dólares.

Já seu equivalente americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI) com vencimento no mesmo mês, subiu 0,43%, para 65,52 dólares.

No âmbito geopolítico, "temos um cessar-fogo muito frágil" entre Irã e Israel e "a retórica segue se intensificando entre todos os protagonistas", resumiu John Kilduff, da Again Capital, em conversa com a AFP.

Em uma extraordinária explosão de raiva, Trump criticou duramente Teerã em sua plataforma, Truth Social, depois que o líder iraniano, aiatolá Ali Khamenei, disse que seu país venceu a guerra contra Israel. O presidente americano anunciou que suspenderia os trabalhos sobre uma possível suspensão das sanções contra o Irã.

Trump disse que os Estados Unidos "sem dúvida" considerariam bombardear o Irã novamente se os dados de inteligência concluírem que Teerã é capaz de enriquecer urânio nos níveis necessários para fabricar armas nucleares.

"Isto nos lembra que ainda não saímos de problemas no plano geopolítico, e que uma parte do prêmio de risco [sobre o preço do petróleo] permanecerá no mercado durante mais um tempo", disse Kilduff.

Trump também anunciou, nesta sexta-feira, que deu "por encerradas" as negociações comerciais com o Canadá e considerou um "ataque direto e flagrante" aos Estados Unidos a decisão canadense de impor um imposto aos serviços digitais.

"Devido a este imposto escandaloso, damos por encerradas todas as negociações comerciais com o Canadá, com efeito imediato", escreveu Trump na Truth Social.

A possibilidade de as importações de petróleo cru canadense diminuírem por causa das tarifas alfandegárias "é obviamente um fator de sustentação" para o mercado, avaliou Kilduff.

ni/tmc/rl/mr/mar/mvv/rpr

© Agence France-Presse