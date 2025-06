Palmeiras e Botafogo fazem duelo brasileiro na abertura das oitavas da Copa de Clubes

Com algumas contas a acertar, Palmeiras e Botafogo, os dois últimos campeões brasileiros, lutarão por uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes neste sábado (28), na Filadélfia.

As duas equipes abrirão nos Estados Unidos mais um capítulo de uma rivalidade que aumentou recentemente pelos confrontos no Brasileirão e na Copa Libertadores.

O 'Verdão', protagonista no futebol sul-americano nos últimos anos, tirou do Alvinegro o título brasileiro em 2023, mas o Fogão teve sua revanche no ano seguinte, conquistando o troféu nacional e levantando sua primeira Libertadores.

Na casa do Philadelphia Eagles do futebol americano, o Lincoln Financial Field, a partir das 13h (horário de Brasília), cariocas e paulistas tentarão se colocar entre os oito melhores da Copa de Clubes.

Tanto o Palmeiras como o Botafogo, ambos dirigidos por técnicos portugueses, terão desfalques importantes no único duelo de oitavas de final do novo torneio da Fifa entre clubes do mesmo país.

O vencedor vai enfrentar quem passar do confronto entre Benfica e Chelsea, que entram em campo também no sábado, às 17h.

- "Há uma rivalidade" -

Na Filadélfia, que enfrenta uma onda de calor aliviada recentemente pelas chuvas, palmeirenses e botafoguenses poderão acertar as contas pendentes de uma vez por todas.

Os paulistas derrubaram os cariocas no Brasileirão de 2023 depois de uma derrocada história do Botafogo, que chegou a liderar com 13 pontos de vantagem, mas ficou sem o título no final da temporada.

A virada do time de Abel Ferreira começou exatamente contra o Alvinegro em jogo no estádio Nilton Santos. O Palmeiras foi para o intervalo perdendo por 3 a 0, mas arrancou a vitória por 4 a 3 no segundo tempo, com grande atuação de Endrick, hoje jogador do Real Madrid.

Mas aquele 1º de novembro de 2023 marcou a última vitória alviverde sobre o Botafogo. De lá para cá, foram três derrotas e dois empates com os cariocas.

Esse retrospecto foi definitivo no ano seguinte, quando o time da Estrela Solitária fez uma temporada histórica sob o comando do português Artur Jorge, atualmente no Al -Rayyan do Catar: campeão brasileiro e da Libertadores.

No torneio continental, o Botafogo eliminou o Palmeiras nas oitavas de final; no Brasileirão, venceu no primeiro (1 a 0) e no segundo turno (3 a 1)

"Há uma rivalidade, [o Botafogo] tem se reforçado muito. Tem excelentes jogadores, o treinador está super moralizado, ganhou do PSG, teve bom desempenho contra o Atlético de Madrid", destacou o técnico do Palmeiras.

- Desfalques importantes -

O Botafogo, como disse Abel, foi responsável por uma das grandes surpresas da Copa de Clubes, ao derrotar o campeão europeu por 1 a 0 e ficar com a segunda posição do Grupo B, eliminando o Atlético.

"Não é de graça fazer história. Foi com muito sacrifício", disse o capitão alvinegro, Marlon Freitas, que não terá a companhia de Gregore, suspenso, na linha de volantes.

A ausência do meio-campista pode fazer com que o técnico Renato Paiva retorne ao tradicional 4-4-2, que alterou para um 4-3-3 quando enfrentou os times europeus na fase de grupos.

Por sua vez, o Palmeiras não terá o zagueiro Murilo, que forma dupla com o capitão paraguaio Gustavo Gómez.

Murilo se lesionou no jogo contra o Inter Miami de Lionel Messi, que o time paulista saiu perdendo por 2 a 0 e buscou o empate para terminar na primeira posição do Grupo A.

"Os últimos jogos entre Botafogo e Palmeiras foram de alto nível e intensidade. Uma rivalidade sadia para o futebol brasileiro", disse o lateral botafoguense Alex Telles.

- Escalações prováveis:

Palmeiras: Weverton - Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Joaquín Piquerez - Aníbal Moreno, Richard Ríos, Maurício - Estêvão, Vitor Roque, Facundo Torres. Técnico: Abel Ferreira.

Botafogo: John - Vitinho, Jair, Alexander Barboza, Alex Telles - Artur, Marlon Freitas, Allan, Jefferson Savarino - Gonzalo Mastriani, Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.

raa/ag/cb

© Agence France-Presse