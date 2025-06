Ombro congelado, zumbido: sintomas da menopausa que nem todo mundo conhece

Ondas de calor, alterações de humor e fim da menstruação costumam ser os marcos mais conhecidos da menopausa. Mas a lista de possíveis sintomas é mais extensa e, muitas vezes, surpreendente. Zumbido nos ouvidos, dores articulares, perda de memória e até um quadro chamado de "ombro congelado" podem ser manifestações dessa transição hormonal.

Para a ginecologista Patricia Magier, muitas mulheres ficam à espera de um "cardápio" de sintomas mais comuns, o que atrasa o diagnóstico e dificulta o acesso ao tratamento adequado.

"As mulheres são diferentes, os tempos são diferentes. Às vezes, você entra na menopausa com alguns sintomas e, às vezes, você não tem nada. Já outras pessoas têm sintomas desde a transição menopausal", disse ela, em participação no nono episódio da nova temporada do Conexão VivaBem, apresentado por Flávia Alessandra no Canal UOL.

A menopausa é definida como a ausência de menstruação por 12 meses consecutivos, mas os sintomas podem começar anos antes. A especialista destacou que, ao contrário do que muitos imaginam, climatério e menopausa não são sinônimos. A menopausa é um marco: o fim da menstruação.

Já o climatério é o processo que antecede esse momento, com uma série de alterações hormonais que mexem com o corpo e a mente da mulher. E é justamente por isso que os sinais, muitas vezes, passam despercebidos.

Na chamada transição menopausal, o corpo feminino começa a sofrer a diminuição da produção de hormônios sexuais, principalmente estrogênio e progesterona. "Sabemos que os hormônios começam a cair 10 anos antes da menopausa, e é uma verdadeira montanha-russa", afirmou a ginecologista.

Muitos dos sintomas, quando eles começam, são inespecíficos, então a mulher não atribui aos hormônios, porque ainda está menstruando. Se está cansada, acha que é a rotina; se está dormindo mal, é porque está estressada. Ela demora a conectar que tudo isso pode estar ligado à questão hormonal e, nessa demora, a qualidade de vida vai caindo. Patricia Magier, ginecologista

A atriz Lavinia Vlasak, 49, está no climatério. "Estou há seis meses sem menstruar", contou ela, que também participou do programa. Insônia e irritabilidade são alguns dos sintomas citados pela atriz nessa fase, mas ela afirma que, anos antes, já tinha experimentado outros sinais.

"Logo depois que a Estela [filha de 13 anos] nasceu, eu já senti isso, comecei a ter muita insônia, calores enormes, pegava o ar condicionado no meio da noite e jogava, achando que não estava funcionando. Mas eu pensava 'não estou tendo fogacho, porque não estou molhando lençol de tanto suar'", contou a atriz.

Além dos sintomas físicos mais conhecidos, a menopausa também afeta o sistema nervoso central. De acordo com Magier, a queda do estrogênio no cérebro gera um processo de neuroinflamação, comprometendo o funcionamento das conexões entre os neurônios, as chamadas sinapses.

"Todos esses sintomas como insônia, irritabilidade, 'brain fog' [névoa mental], confusão, tontura, zumbido e ombro congelado estão relacionados à essa neuroinflamação", afirmou a ginecologista.

No caso do ombro congelado, embora não haja uma relação direta entre o sintoma e a menopausa, especialistas acreditam que as alterações hormonais durante esse período podem aumentar o risco. O fenômeno recebe esse nome porque deixa o ombro rígido, dolorido e difícil de mover, afetando frequentemente mulheres entre 40 e 60 anos.

A recomendação dos especialistas é procurar atendimento médico assim que os sintomas passarem a interferir na rotina e no bem-estar. Uma avaliação clínica e hormonal adequada pode orientar tratamentos que incluem desde mudanças no estilo de vida até, em alguns casos, terapias de reposição hormonal.

Conexão VivaBem

Semanalmente, Flávia Alessandra comanda um papo sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida com convidados especiais.

