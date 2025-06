Norris é o mais rápido na 2ª sessão de treinos livres do GP da Áustria de F1

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) marcou o melhor tempo da segunda sessão de treinos livres do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1, realizada nesta sexta-feira (27) no circuito Red Bull Ring, em Spielberg.

Norris, que não participou da primeira sessão, superou seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri, e o holandês Max Verstappen (Red Bull) por 157 e 318 milésimos de segundo, respectivamente.

O britânico de 25 anos confirmou a superioridade dos carros da McLaren, que voltou a conseguir uma 'dobradinha'.

Mas Verstappen, que marcou as últimas quatro poles no Red Bull Ring, casa de sua equipe, ainda tem muito o que mostrar no fim de semana.

A surpresa foi o canadense Lance Stroll (Aston Martin), com o quarto melhor tempo, à frente do monegasco Charles Leclerc, (Ferrari) e do George Russell (Mercedes), que tinha sido o mais rápido na primeira sessão.

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) foi o oitavo, atrás do japonês Yuki Tsunoda (Red Bull). O espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) e o britânico Lewis Hamilton (Ferrari) completaram o Top 10.

Os pilotos voltarão à pista em Spielbeg no sábado. Primeiro, para a terceira e última sessão de treinos livres; depois, para a sessão de classificação, marcada para as 11h (horário de Brasília), que vai definir o grid de largada da corrida de domingo.

-- Resultados da segunda sessão de treinos livres do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1:

1. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:04.580 (35 voltas)

2. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:04.737 (35)

3. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:04.898 (24)

4. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:05.022 (32)

5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:05.190 (32)

6. George Russell (GBR/Mercedes) 1:05.229 (34)

7. Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull) 1:05.292 (31)

8. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:05.411 (31)

9. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:05.457 (31)

10. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:05.511 (34)

11. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:05.537 (35)

12. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:05.543 (31)

13. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:05.547 (34)

14. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:05.613 (36)

15. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:05.698 (31)

16. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 1:05.765 (37)

17. Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) 1:05.814 (37)

18. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:05.835 (35)

19. Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) 1:05.918 (35)

20. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:06.176 (34)

