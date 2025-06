É falso que Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, declarou em uma entrevista à Fox News que um país do Ocidente teria fornecido urânio ao Irã, ao contrário do que afirmam publicações que circulam pelas redes sociais.

Em momento algum Netanyahu falou algo semelhante em sua participação na emissora de televisão norte-americana. Os posts enganosos atribuem frases falsas ao premiê israelense para tentar insinuar que o tal "país misterioso" seria o Brasil.

O que diz o post

A publicação traz um vídeo de um homem que diz: "Olha a bronca em que o Brasil tá se metendo, cara". Ele aponta para uma suposta notícia cujo título é "Urgente: Primeiro-ministro de Israel afirma que país ocidental forneceu urânio ao Irã-Brasil entra no radar".

Na sequência, o homem associa a notícia a outra, de 2023: "Navios de guerra do Irã atracam no Brasil, mesmo após pressão dos EUA". Ele ainda liga os fatos ao sumiço de tubos de urânio enriquecido ocorrido no mesmo ano no Brasil, como se tudo estivesse relacionado e fizesse parte de uma teoria conspiratória.

"Olha o que o Brasil tá acontecendo. Israel dizendo 'ó, teve o país aí do Ocidente que tá aí ajudando o Irã'. Vem os navios do Irã pra cá, some nosso urânio enriquecido, sumiu, do nada. Como é que desapareceu? E agora esse confronto todo lá no Oriente Médio", conclui o homem.

Por que é falso

Netanyahu não disse que país do Ocidente forneceu urânio ao Irã. Netanyahu conversou com a Fox News no dia 15 de junho. Na entrevista, disponível na íntegra tanto no site oficial da emissora (aqui, em inglês) como no YouTube (aqui e abaixo, em inglês), o primeiro-ministro israelense não deu qualquer declaração similar às usadas pelos posts enganosos. Netanyahu afirmou que o Irã tinha "um plano secreto" para enriquecer urânio com o intuito de produzir armas nucleares. O líder israelense ainda justificou os ataques às instalações nucleares iranianas com o apoio dos Estados Unidos.

Premiê israelense afirmou que Irã pretendia matar Trump. Na mesma entrevista, Netanyahu disse que Israel estaria sob "iminente ameaça" de uma destruição nuclear e que "não lhe restou outra opção a não ser agir agressivamente". Ele também revelou que o Irã estaria planejando "matar Donald Trump", uma vez que o presidente dos Estados Unidos seria "o inimigo número um" do programa nuclear do país (aqui, em inglês). Netanyahu justificou a ofensiva como uma forma de evitar um "holocausto nuclear" após compartilhar com os EUA que o Irã "teria capacidade de fazer pelo menos nove bombas" (aqui).

Brasil não forneceu urânio ao Irã. A Secom (Secretaria de Comunicações da Presidência) negou a comercialização do material para o país persa: "O país [Brasil] é signatário de diversos tratados internacionais onde se compromete em não fornecer material nuclear para fins armamentistas. Também é falso que o país tenha vendido urânio para o Irã" (aqui).

Ampolas de urânio extraviadas não têm potencial bélico. A Secom também negou que o desaparecimento de frascos de urânio em 2023 (aqui) estaria ligado a um possível fornecimento secreto ao Irã: "Peças de desinformação estão tentando relacionar de forma equivocada o extravio de duas ampolas contendo hexafluoreto de urânio (UF6) da Indústrias Nucleares do Brasil [INB] a um fornecimento de material nuclear para uso armamentista. No entanto, as ampolas continham cada uma 8g de hexafluoreto de urânio enriquecido a 4,25%, um nível que não possui margem de aplicação em uso bélico" (aqui). Ao UOL Confere, a INB disse que uma investigação do MPF (Ministério Público Federal) sobre o caso foi arquivada e que não houve crime.

Navios de guerra do Irã vieram ao Brasil em 2023. Naquele ano, duas embarcações do país persa atracaram no Rio de Janeiro (aqui e abaixo). O fato causou controvérsias com os EUA, que havia pedido ao Brasil para não aceitar os navios na costa nacional. As embarcações carregavam mísseis e canhões e não há qualquer evidência de que teriam levado urânio daqui.

Publicações falsas sobre ligações entre Brasil e Irã continuam circulando. O UOL Confere, o Projeto Comprova e outras agências de checagem desmentiram publicações que insinuam um suposto fornecimento de urânio do governo brasileiro ao Irã (aqui, aqui, aqui e aqui).

Trump anunciou cessar-fogo entre Irã e Israel. Após doze dias de conflito, Trump declarou uma trégua entre os dois países (aqui). Tanto o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, como Netanyahu declararam-se vitoriosos (aqui). O conflito começou no dia 13, quando Israel lançou um ataque surpresa ao Irã sob o argumento de que o país estaria próximo de desenvolver uma arma nuclear (aqui). O Irã respondeu e lançou mísseis que atingiram a região de Tel Aviv (aqui). Os EUA atacaram instalações nucleares mantidas pelo governo de Teerã (aqui), com Trump considerando a ofensiva como um "sucesso militar espetacular" (aqui). Porém, um relatório da Agência de Inteligência de Defesa dos EUA questiona a efetividade dos bombardeios (aqui).

Viralização. Até hoje, um post no Facebook tinha 15 mil curtidas, 1.800 comentários e 452 mil visualizações.

Este conteúdo também foi verificado por Aos Fatos, Estadão e Lupa.

