Moraes nega pedido de defesa de Câmara para anular delação de Mauro Cid

O ministro do STF Alexandre de Moraes rejeitou o pedido feito pela defesa de Marcelo Câmara, réu pela trama golpista, para anular a delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid.

O que aconteceu

A defesa de Câmara alegou "falta de voluntariedade" no acordo. Na decisão, Moraes disse que a delação foi homologada e mantida com a "máxima observância dos requisitos legais". Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do general Braga Netto (PL) também pediram a anulação da colaboração premiada.

Moraes citou decisões já tomadas anteriormente contra pedidos para anular a delação de Cid. O ministro do STF afirmou que o "Poder Judiciário, tão somente, exerceu sua competência legal" ao acompanhar a audiência com o delator.

Luiz Eduardo Kuntz, advogado de Câmara, acusou também Cid de ter usado Instagram e conversado com ele pelo perfil @gabrielar702. Com o acordo de delação premiada homologado em setembro de 2023, Cid estava proibido de usar redes sociais.

Nas conversas, Cid teria dito que a PF o teria pressionado durante depoimento. "Várias vezes eles queriam colocar palavras na minha boca. E eu pedia para trocar. Foram três dias seguidos. Um deles foi naquela grande depoimento sobre as joias. Acho que foram 5 anexos. Eles toda hora queriam jogar para o lado do golpe. E eu falava para trocar pq nao [sic] era aquilo que tinha dito", mostra trecho que teria sido escrito pelo tenente-coronel.

Ao STF, Cid negou que tenha sido pressionado e falou que essas falas eram apenas "desabafos". O conteúdo das mensagens já havia sido publicado pela revista Veja em 2024, mas ainda não se sabia quem era o interlocutor de Cid.

Nesta semana, o ex-ajudante de ordens acusou os advogados de Bolsonaro e de Câmara de terem procurado sua filha melhor de idade. Segundo a defesa de Cid, Kuntz e Paulo Cunha Bueno, advogado do ex-presidente, também teriam cercado a mãe do tenente-coronel, Agnes Barbosa Cid. Ontem, a Polícia Federal marcou o depoimento deles.