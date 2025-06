Moraes marca depoimentos do 'núcleo 2' com Carlos e Eduardo Bolsonaro

Do UOL, em São Paulo

O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), filhos do ex-presidente, serão ouvidos como testemunhas no processo do núcleo 2 da trama golpista.

O que aconteceu

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), marcou as audiências hoje. Serão ouvidas 118 testemunhas indicadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e pelas defesas dos réus entre os dias 14 e 21 de julho.

Carlos e Eduardo serão testemunhas de Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, no dia 16. Outros cinco parlamentares estão na lista: os deputados Marcel Van Hattem (Novo-SP), Eduardo Pazuello (PL-RJ), Helio Lopes (PL-RJ), e os senadores Eduardo Girão (Novo-RS) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Moraes também autorizou que todas aconteçam por videoconferência —Eduardo está morando nos EUA após se licenciar do cargo.

Três ex-ministros do governo Bolsonaro serão ouvidos. Onyx Lorenzoni, que foi chefe da Casa Civil, é testemunha de Martins. Já Ciro Nogueira (PP) e Rogério Marinho (PL) foram arrolados pela defesa de Marcelo Câmara, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Audiências começarão com as testemunhas de acusação. Depois, o tenente-coronel Mauro Cid, que é réu no núcleo 1, será ouvido como informante. Em seguida será a vez das testemunhas de defesa.

O chamado "núcleo gerencial" da trama golpista é composto por seis pessoas. São eles: os delegados da PF Fernando de Sousa Oliveira e Marília Alencar, que integravam a Secretaria de Segurança Pública do DF no dia 8 de janeiro de 2023; o ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques; o ex-assessor Internacional da Presidência, Filipe Martins; o general da reserva Mario Fernandes e o ex-ajudante de ordens Marcelo Câmara.