Militares israelenses ordenam investigação de crime de guerra sobre tiros em Gaza, diz jornal

JERUSALÉM (Reuters) - A advogacia-geral militar de Israel ordenou uma investigação sobre possíveis crimes de guerra devido a alegações de que as forças israelenses dispararam deliberadamente contra civis palestinos perto de locais de distribuição de ajuda em Gaza, informou o jornal Haaretz na sexta-feira.

Centenas de palestinos foram mortos no último mês nas proximidades de áreas onde os alimentos estavam sendo distribuídos, segundo hospitais e autoridades locais.

Haaretz, um jornal israelense de esquerda, citou soldados israelenses não identificados dizendo que foram instruídos a disparar contra as multidões para mantê-las afastadas e a usar força letal desnecessária contra pessoas que pareciam não representar ameaça.

Os militares israelenses não responderam imediatamente a um pedido de comentário da Reuters sobre a reportagem.

Segundo o Haaretz, um porta-voz militar afirmou que o Exército estava tentando minimizar o potencial atrito entre a população e as forças israelenses, acrescentando que, após relatos de danos a civis, o Exército havia conduzido investigações e dado novas instruções às forças terrestres.

O Haaretz também citou fontes não identificadas dizendo que a unidade do Exército criada para analisar incidentes que possam envolver violações da lei internacional foi encarregada de examinar as ações dos soldados perto dos locais de distribuição no último mês.

Há uma escassez aguda de alimentos e outros suprimentos básicos após a campanha militar de quase dois anos de Israel contra os militantes do Hamas em Gaza que reduziu grande parte do enclave a escombros e deslocou a maioria de seus dois milhões de habitantes.

Ao todo, mais de 500 pessoas morreram perto de centros de ajuda operados pela Fundação Humanitária de Gaza (GHF), apoiada pelos EUA, ou em áreas onde os caminhões de alimentos da ONU deveriam passar desde o final de maio, segundo as autoridades de saúde de Gaza.

Em resposta a perguntas sobre incidentes anteriores, os militares israelenses sempre disseram que as tropas haviam disparado tiros de advertência sobre as cabeças das pessoas para que elas se movessem. Também disseram que estavam analisando vários casos. Ainda não publicaram suas conclusões.

