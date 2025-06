Major da PM ameaça bater na própria mãe no PA: 'Vai levar porrada'; veja

Um major da Polícia Militar do Pará foi filmado ameaçando agredir a própria mãe, uma mulher idosa, no bairro da Pedreira, em Belém.

O que aconteceu

José Rogério da Silva Holanda foi filmado pela própria mãe enquanto a ameaçava. No vídeo que viralizou nas redes sociais na última quarta-feira, o major aparece sem camisa e pergunta à mãe por que ela, supostamente, teria agredido seu cachorro.

Major se incomoda com o fato de a mãe gravar a cena, anda em direção a ela, dá um tapa e derruba o celular. "Tu vai levar porrada... Tu vai me filmar? Vou jogar esse caralho [celular] na piscina", diz.

Militar prosseguiu com as ofensas e ameaças contra a mãe. "Quem filma polícia é vagabundo. Vai me filmar? [Você] vai te foder".

Um outro homem aparece na gravação e tenta intervir. "Respeita a tua mãe. Tu estás ficando doido?", diz o homem, enquanto tenta levar o major para longe dela.

Corregedoria da Polícia Militar do Pará instaurou procedimento para apurar a conduta do major. O UOL não conseguiu contato com o PM. O espaço segue aberto para manifestação.

Governo do Pará enviou major para representar o estado em Portugal. No mesmo dia em que o vídeo viralizou nas redes, o governador Helder Barbalho (MDB) assinou decreto sobre a ida do major à Lisboa, a serviço do governo estadual, entre os dias 28 de junho e 5 de julho. O governo preferiu não se manifestar sobre o vídeo.