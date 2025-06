Lyon diz que poderá jogar Liga Europa se evitar rebaixamento administrativo

Rebaixado administrativamente para a segunda divisão francesa, o Lyon anunciou nesta sexta-feira (27) que validou seu processo de viabilidade financeira com a Uefa, o que permitiria ao clube disputar a Liga Europa na próxima temporada, desde que consiga reverter a punição e se manter na primeira divisão.

Há três dias, a Direção Nacional de Controle de Gestão (DNCG) da França decretou o rebaixamento do Lyon por desequilíbrios em suas contas, apesar de ter terminado a última edição da Ligue 1 na sexta posição, classificado para o torneio continental.

Após a notícia do rebaixamento, o clube anunciou que vai recorrer para reverter a decisão.

O Lyon, que afirma ter "firmado um acordo com o órgão de controle financeiro dos clubes da Uefa", explicou que poderá disputar a Liga Europa "sob a reserva de uma resolução favorável" do recurso.

Em novembro, esse órgão de controle econômico dos clubes (ICFC) da Uefa iniciou um procedimento de vigilância sobre o Lyon, propriedade do empresário americano John Textor, dono do Botafogo.

No dia 5 de maio, a Uefa aplicou ao clube francês uma multa de 200 mil euros (R$ 1,2 milhão na cotação atual) por dívidas com outros clubes e valores atrasados com funcionários, autoridades fiscais e sociais.

Nesta sexta-feira, o Lyon afirmou que ainda não recebeu a notificação da decisão tomada pelo DNCG para poder formular seu recurso.

O clube terá sete dias para recorrer, contando a partir da data em que receber o documento.

fjt/dfa/iga/raa/cb

© Agence France-Presse