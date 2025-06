Lula veta trecho de lei que previa exame toxicológico para novos motoristas

Do UOL, em São Paulo

O presidente Lula (PT) sancionou hoje com vetos a lei para direcionar parte do dinheiro obtido com multas para custear a formação de motoristas de baixa renda —um dos trechos vetados é o que previa que todos os novos motoristas deveriam passar pelo exame toxicológico.

O que aconteceu

Lei aprovada pelo Congresso previa que quem estivesse tentando a primeira habilitação, inclusive nas categorias A e B (carro e moto, respectivamente), deveria apresentar resultado negativo no exame toxicológico. Atualmente, só quem vai tirar carteira das categorias C, D e E (ônibus e caminhões) precisa passar pelo teste.

Presidente argumentou que exigência traria mais despesa para a população. Aconselhado pelo ministério dos Transportes e o da Justiça e Segurança Pública, Lula argumentou que o aumento no custo para tirar a carteira poderia influenciar que mais pessoas dirigissem sem habilitação, comprometendo a segurança de todos.

Exame colhe cabelos, pelos ou unhas para detectar presença de drogas. Quem está tentando a CNH para as categorias C, D e E não pode ter usado "substâncias psicoativas que, comprovadamente, comprometam a capacidade de direção", como anfetaminas, cocaína e opiáceos, por ao menos 90 dias antes de passar pelo teste.

Com o veto, tudo fica como está em relação ao exame. A nova lei vai financiar os programas que bancam a CNH para pessoas de baixa renda. Só pessoas inscritas no CadÚnico (Cadastro Único) terão direito ao benefício.