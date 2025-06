Lula alfineta agro e diz que não quer saber se faz Pix para Bolsonaro

O presidente Lula (PT) deu uma alfinetada em empresários do agronegócio ao promover o Plano Safra em um evento de reforma agrária hoje no Tocantins.

O que aconteceu

"Eu não vou perguntar em quem que o fazendeiro votou, não me interessa", disse Lula. "Eu não quero saber se ele é um fazendeiro que faz Pix para ajudar o [ex-presidente Jair] Bolsonaro na vagabundagem dele. Eu não quero saber. O que eu quero saber é: se ele está produzindo para esse país e o país está ganhando com isso, ele vai ter o que merece, vai ter crédito."

Empresários do agronegócio foram grandes financiadores de eventos golpistas durante a gestão Bolsonaro. A informação está em um relatório da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) revelado na CPI do 8 de Janeiro e mostra que lideranças do agro doaram mais de R$ 100 mil à campanha do ex-presidente e bancaram atos como o do 7 de Setembro de 2021, em que parte do público pedia intervenção militar para manter Bolsonaro no poder.

Lula nunca retomou o apoio que já teve do setor. Tanto nas eleições de 2022 quanto nas pesquisas de popularidade, seu desempenho é sempre baixo nas regiões Centro-Oeste, Norte e Sul, onde o agronegócio predomina.

Depois da cutucada, Lula disse que "devemos muito à agricultura brasileira". "O Brasil está virando o grande celeiro do mundo", completou.

O governo irá lançar o Plano Safra e chamado Safrinha, voltado para a agricultura familiar, no início da semana que vem. O presidente prometeu recorde de investimento pelo terceiro ano seguido. No ano passado, promoveu a liberação de R$ 475,56 bilhões para os produtores rurais, 9,1% acima dos R$ 435,8 bilhões de 2023.

"Ao mesmo tempo que a gente vai fazer o maior crédito para o grande [produtor], a gente vai fazer também o maior crédito para o pequeno", prometeu Lula a uma plateia com maioria de pequenos produtores. O presidente foi a Araguatins, no norte do Tocantins, para assinar um acordo de cessão e regularização fundiária de 1,9 milhão de hectares da União para a reforma agrária.