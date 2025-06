O presidente Lula (PT) alterou o decreto 9.199, de novembro de 2017 que impedia o Itamaraty de custear o translado de corpos de brasileiros mortos no exterior. A mudança acontece após o falecimento da publicitária Juliana Marins, 26, na Indonésia. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de hoje e passa a valer a partir da sua publicação.

O que muda na lei:

A família comprovar incapacidade financeira para o custeio das despesas com o traslado;

As despesas com o traslado não estiverem cobertas por seguro contratado pelo de cujus ou em favor dele, ou não estiverem previstas em contrato de trabalho, se o deslocamento para o exterior tiver ocorrido a serviço;

O falecimento ocorrer em circunstâncias que causem comoção; e

Houver disponibilidade orçamentária e financeira.

Os critérios e procedimentos para a concessão e execução do traslado serão regulamentados por meio de ato do Ministro de Estado das Relações Exteriores.

Lula altera decreto de 2017 sobre traslado de corpos do exterior. Imagem: Reprodução Diário Oficial da União (DOU)

Ontem, Lula disse que determinou ao Itamaraty para realizar o traslado do corpo de Juliana Marins, morta após cair em um vulcão na Indonésia, ao Brasil. Até então, o ministério dizia que não poderia realizar a operação.

A notícia foi dada pelo próprio presidente ao pai de Juliana. "Conversei por telefone com Manoel Marins para prestar a minha solidariedade neste momento de tanta dor", publicou Lula, nas redes sociais.

"Informei a ele que já determinei ao Ministério das Relações Exteriores que preste todo o apoio à família, o que inclui o translado do corpo até o Brasil", disse o presidente. Juliana foi declarada morta na última terça, depois de quatro dias de tentativas de resgate na Indonésia. Quando socorristas conseguiram chegar até seu corpo, constataram a morte.

Lula disse ainda que iria revogar a lei que vetava o suporte do governo brasileiro à operação. "É um decreto de 2017. Quando chegar a Brasília, agora, vou revogar esse decreto e vou fazer um outro decreto para que o governo brasileiro assuma a responsabilidade de custear as despesas", afirmou Lula, que disse que não tinha conhecimento sobre a legislação até então.

Por causa da lei, o Itamaraty vinha negando que faria o trâmite. O órgão havia dito ao UOL, em nota, que auxilia a família de Juliana, mas que não custearia o transporte do corpo, sob o argumento de que embaixadas e consulados apenas ajudam na expedição de documentos.

Até então, a família de Juliana preparava trâmites para transporte do corpo. A legislação brasileira impedia o pagamento de despesas, com algumas exceções, e auxilia apenas em acompanhamento de acidentes, localização e repatriação de brasileiros em casos de conflitos e catástrofes naturais, mas não indica disposição financeira para isso.

A assistência consular não compreende o custeio de despesas com sepultamento e traslado de corpos de nacionais que tenham falecido do exterior, nem despesas com hospitalização, excetuados os itens médicos e o atendimento emergencial em situações de caráter humanitário.

Artigo 257 do decreto 9.199/2017

Segundo Lula, o prefeito de Niterói (RJ), Rodrigo Neves (PDT), cidade da família de Juliana, também está ajudando no trâmite. "Eu queria dar esse aviso para vocês, porque eu sei que muita gente acompanhou pela internet o sofrimento dessa moça e o sofrimento da família", concluiu o presidente. O governo vinha sofrendo críticas nas redes sociais sobre como lidou com a situação.