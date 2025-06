Keith Andrews é o novo técnico do Brentford

O Brentford confirmou nesta sexta-feira (27) o irlandês Keith Andrews, seu ex-preparador de jogadas de bola parada, como técnico da equipe, no lugar de Thomas Frank.

O clube da periferia de Londres, décimo colocado na última edição do Campeonato Inglês, buscava um novo comandante para suprir a saída de Frank, que foi para o Tottenham no início de junho.

A escolha pelo irlandês surpreende porque os nomes especulados eram os de Kieran McKenna, técnico do Ipswich, e de Francesco Farioli, ex-Ajax.

Andrews fará sua estreia oficial no banco do Brentford no dia 17 de agosto, contra o Nottingham Forest, pela primeira rodada do Inglês.

