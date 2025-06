Josias: Lula foi compelido a agir após oposição explorar morte de Juliana

O presidente Lula (PT) se viu forçado a tomar uma decisão sobre o traslado do corpo da publicitária Juliana Marins após a oposição explorar politicamente a morte da brasileira na Indonésia, avaliou o colunista Josias de Souza na edição de hoje do UOL News.

Lula alterou o decreto que impedia o Itamaraty de custear o traslado de corpos de brasileiros mortos no exterior. Até então, o ministério das Relações Exteriores dizia que não poderia realizar a operação, o que gerou questionamentos de parlamentares da oposição.

Desde que o caso ganhou repercussão, mencionávamos que uma das atribuições da diplomacia de um país é a de prestar assistência aos seus nacionais no exterior. Ainda é preciso verificar como se deu isso, mas houve uma intervenção do Itamaraty para impulsionar a letargia das autoridades que negligenciavam o resgate da Juliana.

Dizíamos que era importante o governo prestar assistência à família e pressionasse o governo da Indonésia para que acelerasse a operação de resgate. Falamos do traslado do corpo e da dificuldade de o Itamaraty intervir nisso porque a legislação não permitia. Lula simplesmente revogou o decreto e o ajustou às conveniências políticas.

É preciso realçar que, de fato, tornou-se um problema difícil de administrar pelo Lula. Com a política intoxicada que respiramos no Brasil, isso virou polêmica, como tudo por aqui. A oposição foi às redes sociais para insinuar que Lula usou aviões da FAB para trazer a ex-primeira dama peruana Nadine Heredia, condenada à prisão por corrupção.

Diante dessa exploração política, Lula se viu quase compelido a tomar uma providência. No início da semana, o governo parecia conformado em negar esse traslado. O socorro seria provido, mas Lula sentiu a necessidade de intervir no caso e assim o fez. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, o governo federal deveria reavaliar a legislação sobre turismo de aventura no país e reforçar as práticas preventivas após o caso de Juliana.

Esse não é o único caso envolvendo brasileiro em apuros ou que morre no exterior. É preciso que isso seja elucidado. Não basta mudar um decreto. Como tudo no Brasil, sempre corremos atrás dos problemas depois que a encrenca aparece. É preciso que o país comece a tratar de determinados assuntos de forma preventiva.

Afora essa questão do traslado do corpo, o Brasil deve observar como se dá, dentro do território nacional, esse esporte que envolve risco e o turismo de aventura. Será que estamos provendo a esse turista as condições adequadas de segurança? Diante do que houve na Indonésia, o Brasil precisa passar em revista todos os seus procedimentos em relação ao turismo de aventura.

No caso do traslado, Lula não teve outra alternativa porque estava sendo acossado nas redes sociais. Mas não dá para tratar disso só no improviso. É preciso criar regras que sejam mais perenes. Josias de Souza, colunista do UOL

Veja a íntegra do programa: