Jeff Bezos e Lauren Sánchez se preparam para o 'sim, eu aceito' em Veneza

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, e a ex-apresentadora Lauren Sánchez trocarão suas alianças nesta sexta-feira (27) em Veneza, dividida pelo impacto deste grande casamento em uma cidade já abarrotada de turistas.

Os iates dos famosos convidados navegam pela lagoa e o famoso hotel Aman escolhido pelos noivos, um palácio renascentista com um preço mínimo de 2.000 euros (12 mil reais) por noite, está com lotação máxima.

Quando perguntado sobre o que mais gostava da cidade dos canais, o bilionário americano respondeu sorrindo ao lado de sua esposa em um barco: "Olhem ao redor! Esta cidade parece impossível, não pode existir, e no entanto aqui está", ele é ouvido dizendo em um vídeo publicado na noite de quinta-feira pelo jornal La Repubblica.

Para Chiara Trabuio, de 26 anos, "este casamento é aceitável até certo ponto porque gera dinheiro". "Mas vai contra a cultura e a natureza da cidade", diz esta estudante que vive em Mestre, um município no continente em frente a Veneza.

Segundo a imprensa italiana, Bezos, de 61 anos, e Sánchez, de 55, já casados civilmente nos Estados Unidos, trocarão suas alianças e votos matrimoniais na ilha de San Giorgio Maggiore, localizada em frente ao Arsenal, a antiga base naval da cidade.

O casamento será realizado em um grande anfiteatro ao ar livre na ilha, de onde se pode ver a Praça de São Marcos. Os noivos receberão uma serenata de Matteo Bocelli, filho do famoso cantor de ópera Andrea Bocelli.

De acordo com a imprensa, Sánchez planeja usar 27 vestidos durante as celebrações.

Entre os convidados estão a estrela de reality show Kim Kardashian, a filha do presidente dos Estados Unidos, Ivanka Trump, a estrela do futebol americano Tom Brady, o ator de Hollywood Leonardo DiCaprio, a rainha Rania da Jordânia e a apresentadora Oprah Winfrey, todos vistos na cidade dos canais por fotógrafos da AFP.

Apesar das reticências de parte da população, as autoridades locais defenderam sediar o casamento do magnata, um dos homens mais ricos do mundo, que possui cerca de 215 bilhões de dólares (1,1 trilhão de reais) em ações da Amazon.

O presidente da região, Luca Zaia, explicou que Bezos doará três milhões de euros (quase 20 milhões de reais) para uma associação de proteção da lagoa, a Universidade Internacional de Veneza e a Unesco.

"80% dos gastos deste casamento, cujo custo é estimado em pelo menos 40 milhões de euros (253 milhões de reais), terá um impacto em nossas empresas e nossos residentes", afirmou Zaia, um político de extrema direita que governa a região de Vêneto.

"Espero que a faísca que surgiu entre Bezos e Veneza possa se transformar (...) em um compromisso constante em favor da cidade", desejou.

Os líderes locais desvinculam a escolha de Bezos do excesso de turismo contra o qual eles mesmos tomaram várias medidas, como impor o pagamento de um ingresso para visitantes diários.

Cerca de 100.000 turistas dormem na cidade durante a alta temporada, mas também há dezenas de milhares de visitantes que passam apenas o dia na cidade. Ao mesmo tempo, a população local está diminuindo.

Para Samuel Silvestri, um comerciante veneziano de 55 anos, "o excesso de turismo é principalmente causado pelas pessoas que vêm apenas um dia com uma mochila nas costas e sua comida, contribuindo muito pouco para a cidade".

"Não são aqueles que transformam Veneza em um pequeno Monte Carlo", o famoso e exclusivo bairro de Mônaco, continua. "Este casamento também molda a imagem da cidade", afirma.

