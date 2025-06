Japão enforca "assassino do Twitter" em primeira execução desde 2022

Por Kantaro Komiya

TÓQUIO (Reuters) - O Japão executou na sexta-feira um homem que matou nove pessoas depois de entrar em contato com elas pela rede social, o primeiro uso da pena capital no país em quase três anos.

Takahiro Shiraishi foi condenado à morte pelo estrangulamento e desmembramento de oito mulheres e um homem em 2017 em seu apartamento na cidade de Zama, em Kanagawa, perto de Tóquio. Ele foi apelidado de "assassino do Twitter", pois entrava em contato com as vítimas por meio da plataforma de mídia social.

O ministro da Justiça, Keisuke Suzuki, que autorizou o enforcamento de Shiraishi, disse que tomou a decisão após um exame cuidadoso, levando em conta o motivo "extremamente egoísta" do condenado por crimes que "causaram grande choque e agitação na sociedade".

A decisão foi tomada após a execução, em julho de 2022, de um homem que se envolveu em um ataque a facadas no distrito comercial de Akihabara, em Tóquio, em 2008.

Foi também a primeira vez que uma pena de morte foi executada desde a posse do governo do primeiro-ministro Shigeru Ishiba em outubro passado.

Em setembro do ano passado, um tribunal japonês absolveu Iwao Hakamada, que havia passado o maior tempo do mundo no corredor da morte após uma condenação injusta por crimes cometidos há quase 60 anos.

A pena capital é executada por enforcamento no Japão e os prisioneiros são notificados de sua execução horas antes, o que há muito tempo é criticado por grupos de direitos humanos pelo estresse que causa aos prisioneiros no corredor da morte.

"Não é apropriado abolir a pena de morte enquanto esses crimes violentos ainda estão sendo cometidos", disse Suzuki em uma coletiva de imprensa. Atualmente, há 105 presos no corredor da morte no Japão, acrescentou ele.