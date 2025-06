Irã organiza funerais nacionais "históricos" em homenagem a mortos em guerra com Israel

O Irã realizará neste sábado (28), em Teerã, funerais nacionais considerados "históricos" para altos oficiais e cientistas ligados ao programa nuclear, mortos durante a guerra iniciada por Israel em 13 de junho.

As cerimônias começam às 8h (4h30 no horário de Brasília), na praça Enghelab (Revolução), no centro da capital iraniana.

Segundo Mohsen Mahmoudi, autoridade religiosa da província de Teerã, a cerimônia será breve e seguida pelos cortejos até a praça Azadi (Liberdade), a 11 km de distância.

"Será um dia histórico para o Irã islâmico e para a história da revolução", afirmou Mahmoudi à TV estatal. Segundo ele, serão realizados funerais de 60 mortos de diferentes origens.

Israel iniciou a ofensiva em 13 de junho, com o objetivo de impedir o Irã de obter armas nucleares, o que o governo iraniano nega. Um cessar-fogo entrou em vigor na terça-feira (24).

Os ataques israelenses mataram vários comandantes das forças armadas, incluindo membros da Guarda Revolucionária, além de cerca de dez cientistas do programa nuclear iraniano.

Entre os mortos está o general Mohammad Bagheri, chefe das forças armadas iranianas, responsável pelo Exército, pela Guarda Revolucionária e pelo programa balístico do país. Ele será enterrado com a esposa e a filha.

Presença de aiatolá Khamenei não foi confirmada

Bagheri respondia diretamente ao aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã e comandante das forças armadas. Khamenei já presidiu funerais nacionais, como o do presidente Ebrahim Raisi, morto em um acidente de helicóptero em 2024. Mas a presença do líder religioso neste sábado ainda não foi confirmada.

Segundo o Ministério da Saúde do Irã, pelo menos 627 civis morreram e cerca de 4.900 ficaram feridos. Os disparos iranianos contra Israel deixaram 28 mortos, de acordo com autoridades israelenses.

(Com informações da AFP)