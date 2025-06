Investigações não se relacionam com atual gestão, diz Prefeitura de Palmas

Após a prisão do prefeito Eduardo Siqueira Campos (Podemos), de Palmas, a prefeitura se defendeu alegando que as investigações não estão relacionadas à atual gestão municipal.

O que aconteceu

Prefeitura divulgou nota após prisão de Siqueira Campos. O prefeito foi alvo de um mandato de prisão cumprido na manhã de hoje pela PF (Polícia Federal). Ele é suspeito de ter atuado no vazamento de informações sigilosas do STJ (Superior Tribunal de Justiça).

A prefeitura alega que as investigações não têm relação com a atual gestão. "O prefeito recebeu a decisão com serenidade", diz o comunicado que foi divulgado logo após a prisão. Segundo ele, Siqueira Campos vai colaborar "prontamente" com os trabalhos das autoridades.

A administração também destacou a "abordagem respeitosa" dos agentes da PF durante a prisão. E afirmou que o foco, neste momento, é prestar todos os esclarecimentos e manter preservadas tanto a população quanto a gestão da capital.

Entenda a prisão do prefeito de Palmas

Trata-se da décima fase da Operação Sisamnes. A prisão preventiva foi determinada pelo relator do caso, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Cristiano Zanin. Também são alvo de prisão dois advogados ligados ao prefeito.

Siqueira Campos já havia sido alvo de busca e apreensão na nona fase. Na ocasião, Zanin negou um pedido de prisão preventiva.

Dados do celular do prefeito corroboram suspeitas de vazamento apontadas pela PF. Após a coleta de mais provas, a PF obteve novos diálogos que confirmam suspeitas sobre sua atuação no vazamento de informações do STJ. Essas conversas indicam que o prefeito monitorava as investigações da PF para informar aliados políticos.

Siqueira sabia que estava sendo investigado. Em um diálogo obtido anteriormente, o prefeito conta a Thiago Marcos Barbosa, sobrinho do governador de Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), detalhes sobre um inquérito sigiloso em tramitação no STJ que atingia o político e outras autoridades do estado.

Veja a íntegra da nota

A Prefeitura de Palmas informa que foi dado cumprimento à decisão judicial em relação ao prefeito Eduardo Siqueira Campos.

Cabe informar à população que as investigações não se relacionam com a atual gestão municipal.

O prefeito recebeu a decisão com serenidade e irá colaborar prontamente com os trabalhos. Cabe destacar a abordagem respeitosa dos agentes da Polícia Federal.