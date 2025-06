Importações chinesas de petróleo do Irã aumentam em junho

Por Siyi Liu e Trixie Yap

CINGAPURA (Reuters) - As importações de petróleo iraniano pela China aumentaram em junho, uma vez que os embarques se aceleraram antes do recente conflito na região e a demanda das refinarias independentes melhorou, segundo analistas.

O maior importador de petróleo do mundo e maior comprador de petróleo bruto iraniano trouxe mais de 1,8 milhão de barris por dia (bpd) entre 1 e 20 de junho, de acordo com o rastreador de navios Vortexa, um recorde com base nos dados da empresa.

Os dados da Kpler colocam a média mensal acumulada das importações de petróleo e condensado iraniano da China em 1,46 milhão de bpd em 27 de junho, um aumento em relação a um milhão de bpd em maio.

Os carregamentos robustos em maio e no início de junho significam que as importações chinesas do Irã devem permanecer elevadas, disseram os analistas da Kpler e da Vortexa.

As refinarias independentes chinesas, principais compradoras do petróleo iraniano, também demonstraram forte demanda pelos barris com desconto à medida que seus estoques se esgotavam, disse Xu Muyu, analista sênior da Kpler.

Uma possível flexibilização da política do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as sanções ao petróleo iraniano poderia reforçar ainda mais a compra chinesa, acrescentou ela.

Trump disse na quarta-feira que Washington não desistiu de sua campanha de pressão máxima sobre o Irã -- incluindo restrições às vendas de petróleo iraniano -- mas sinalizou uma possível flexibilização na aplicação para ajudar o país a se reconstruir após o conflito com Israel.

Para esta semana, o petróleo bruto iraniano estava sendo negociado a cerca de US$2 por barril abaixo do Brent para entregas entre o final de julho e o início de agosto, disseram dois operadores familiarizados com o assunto, em comparação com descontos de US$3,30 a US$3,50 por barril anteriormente para entregas em julho.

Os descontos menores foram estimulados por preocupações de que os fluxos de petróleo poderiam ser interrompidos pelo Estreito de Ormuz, uma hidrovia crítica entre o Irã e Omã, disseram os operadores.

Os temores do mercado quanto ao fechamento da passagem marítima aumentaram após o ataque norte-americano no último fim de semana às instalações nucleares iranianas, mas diminuíram depois que o Irã e Israel sinalizaram um cessar-fogo na terça-feira.