Imagens de satélite mostram áreas alagadas no RS; veja antes e depois

A União Europeia divulgou hoje imagens de satélite que mostram a extensão das inundações que afetam o Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Áreas alagadas são sinalizadas em vermelho. Elas ficam, em grande parte, às margens rio Jacuí. Com cerca de 800 quilômetros de extensão, o Jacuí nasce na cidade de Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul, e segue até o lago Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre.

Registros foram feitos pelo satélite Sentinel-1, do observatório Copernicus, na última segunda-feira. Porém, foram divulgados apenas hoje no site da instituição europeia.

Dados abertos dos serviços Copernicus e dos satélites Sentinel fornecem monitoramento confiável de eventos de inundação. Essas informações subsidiam a tomada de decisões baseadas em evidências para operações de resposta e recuperação mais eficazes.

Observatório Copernicus

Chuvas afetaram 155 municípios e mataram 5 pessoas

Homem usa galocha para atravessar enchente no bairro Mathias Velho, em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre Imagem: Luciano Martins - 18.jun.2025/Ato Press/Estadão Conteúdo

Há cerca de 10 dias, o Rio Grande do Sul sofre com alagamentos. Ao todo, 155 municípios foram afetados.

Chuvas já mataram cinco pessoas em todo o estado. Segundo o último boletim divulgado pela Defesa Civil, na quarta-feira, uma pessoa está desaparecida, outras 9.317 estão desalojados e 1.246, desabrigadas.

RS tem previsão de chuva até a próxima quarta

Amanhã, previsão é de chuva para o norte, centro e litoral do estado, incluindo a capital Porto Alegre. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), deve cair de 50 mm a 110 mm de chuva nessas localidade.

Devido os volumes de chuva já registrados e as condições de vulnerabilidade da região dos Vales do Taquari, do Rio Jacuí, da Serra Gaúcha e de algumas localidades de Região Metropolitana as condições hídricas podem se agravar.

Inmet

Instabilidade se espalha pelo estado no domingo. O instituto alerta que a chuva pode exceder 100 mm, com ocorrência de rajadas de vento e raios.

Na segunda-feira, a chuva deve dar trégua. Novas precipitações são previstas para terça e quarta-feira da semana que vem.