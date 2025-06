IBGE: toda a série histórica da Pnad será reponderada de acordo com novos dados populacionais

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que divulgará os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) referentes ao trimestre móvel terminado em junho já com a série histórica reponderada de acordo com os novos dados populacionais, obtidos através do Censo Demográfico de 2022.

O cronograma prevê a divulgação da Pnad Contínua reponderada em 31 de julho.

"Todas as estimativas dos trimestres móveis estarão reponderadas. A reponderação da Pnad Contínua em 2025 considera os totais populacionais das Projeções de Populações divulgadas em 2024 que incorporam os resultados do último Censo Demográfico, realizado em 2022. Como resultado, a série histórica dos indicadores será atualizada", informou o instituto.

A série histórica da Pnad Contínua tem início em 2012.