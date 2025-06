Houve prisões por fraude no INSS, ao contrário do que diz post

Do UOL, no Rio

Não é verdade que ninguém foi preso durante a investigação da fraude no INSS, ao contrário do que afirmam publicações nas redes sociais.

A primeira fase da operação da Polícia Federal, em abril, tinha como objetivo o cumprimento de seis mandados de prisão. Três pessoas foram presas na ocasião. Em junho, mais dois mandados de prisão foram cumpridos em Sergipe dentro da mesma investigação.

O que diz o post

Uma foto do ministro do STF Alexandre de Moraes é compartilhada com o seguinte texto sobreposto: "Uma coisa é certa: se ninguém foi preso pelo roubo do INSS e não deram 24 horas para explicar até agora, é sinal de que não tem ninguém de direita envolvido".

Por que é falso

Três mandados de prisão cumpridos. De acordo com notícias veiculadas pela imprensa sobre a operação da PF, que aconteceu em abril, ao menos três pessoas foram presas na primeira fase da operação. O objetivo era cumprir seis mandados de prisão (aqui). Na ocasião, também foram cumpridos 211 mandados judiciais de busca e apreensão, e ordens de sequestro de bens no valor de mais de R$ 1 bilhão.

Mais dois presos. No dia 17 de junho, mais duas pessoas foram presas em Sergipe, em nova fase da operação que investiga a fraude.

Escândalo de descontos não autorizados. A Operação Sem Desconto, da Polícia Federal em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), investiga a cobrança irregular de R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024. Os descontos eram referentes a associações de classe e não haviam sido autorizados pelos beneficiários.

Este conteúdo também foi verificado por Lupa.

