Vídeo mostra grupo com brasileiros sendo resgatado de nevasca no Chile

Do UOL, em São Paulo

As autoridades chilenas resgataram na noite de ontem 59 pessoas, incluindo 19 brasileiros, que estavam presos em uma rodovia após uma forte nevasca na região de Antofagasta, no Atacama.

O que aconteceu

Os brasileiros, que estavam em um ônibus, aguardavam resgate desde a quarta-feira. Eles estavam a caminho de Paso Jama, ponto turístico que fica na fronteira entre o Chile e a Argentina, quando foram surpreendidos no meio do trajeto por acúmulo de neve na pista e baixa visibilidade.

Um caminhão derrapou no gelo e bloqueou a rodovia nos dois sentidos. Devido à intensidade da nevasca, outros automóveis precisaram parar e acabaram atolando na neve.

Serviços de resgate do Chile foram acionados pelos turistas por um telefone via satélite. As pessoas precisaram se acomodar dentro dos veículos e enfrentaram temperaturas baixíssimas de até sete graus negativos.

A operação envolveu equipes do Exército, da polícia e bombeiros chilenos. A equipe precisou realizar uma limpeza da neve acumulada ao longo da rodovia, até chegar nas vítimas. ''Eles passaram a noite em boas condições dentro dos veículos. Portanto, assim que chegarmos, eles passarão por um exame médico'', detalhou a Polícia da Região de Antofagasta pelas redes sociais durante a tentativa de resgate.

Os 56 adultos e três menores de idades foram encontrados em segurança. ''As pessoas estavam obviamente cansadas pela experiência, mas não houve feridos ou situações graves a relatar neste momento'', disse a prefeitura da cidade El Loa. As pessoas foram encaminhadas para uma unidade de saúde em seguida.