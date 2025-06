Governo Tarcísio cria regra para punir faltas injustificadas de professores

Do UOL, em São Paulo

O governo de São Paulo divulgou hoje novas regras para faltas injustificadas de professores da rede estadual. Com a nova resolução, professores temporários podem perder o contrato caso ultrapassem o limite de abstenção.

O que aconteceu

Mais da metade dos professores da rede estadual são temporários. Segundo o Censo da Educação de 2024, dos cerca de 154 mil docentes, 81 mil foram contratados através desse regime.

As regras passam a valer em agosto. Os temporários que ultrapassarem 5% de faltas injustificadas em relação à carga horária mensal terão seus contratos encerrados e ficarão impedidos de lecionar até o fim do ano letivo, de acordo com a Secretaria Estadual de Educação.

Professores concursados também podem ser punidos. O governo decidiu que os efetivos que atuam no Programa de Ensino Integral (PEI) perderão o direito de participar do programa no ano seguinte, caso descumpram o mesmo limite.

A punição vale para faltas injustificadas. A ausência pode ser justificada por atestados médicos ou odontológicos e licenças previstas na legislação, como saúde, morte e maternidade.

A resolução foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, 14,32% da carga total de aulas não foi ministrada devido à ausência de professores no primeiro semestre de 2025. Desse total, 33,9% das ausências não foram amparadas por atestados.

O governo também alega que as faltas geraram um custo estimado de R$ 33,9 milhões aos cofres públicos."Com a nova resolução, a frequência passa a ser monitorada mensalmente, com consequências administrativas para quem ultrapassar o limite estabelecido", disse a secretaria.

Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo classificou a medida como autoritária e ineficaz. Em nota, a Apeoesp disse que o governo estadual prefere continuar culpabilizando os professores "que trabalham em condições extremamente precárias" em vez de investigar e agir sobre as causas das ausências dos professores.