G10 Favelas muda comando e mira atuação na Faria Lima

Do UOL, em São Paulo

O G10 Favelas oficializou a troca de comando do grupo. Gilson Rodrigues, líder comunitário de Paraisópolis e um de seus fundadores, deixou a presidência após cinco anos. "Missão cumprida", resume ele.

O G10 Favelas é uma organização que reúne empreendedores e líderes de favelas pelo país, com o objetivo de promover inclusão social e desenvolvimento econômico nessas localidades.

A transição no comando foi anunciada na segunda-feira (24), durante um jantar beneficente no hotel Rosewood, em São Paulo. A presidência passa a ser exercida por Fausto Filho, coordenador do G10 em Pernambuco.

A partir de agora, a liderança do bloco seguirá um modelo rotativo, com representantes de diferentes estados assumindo o cargo por períodos de 18 meses.

"Os líderes estão maduros e prontos para seguir adiante com o movimento", diz Rodrigues.

O G10 construiu uma rede com mais de 4.000 integrantes em 400 favelas de 16 estados — uma estrutura de apoio comunitário que, segundo o ex-presidente, acompanha cerca de 200 mil famílias.

Escritório na av. Faria Lima

Fora do da presidência, Gilson Rodrigues se dedicará a um novo projeto voltado à formação de empreendedores sociais pelo Brasil.

A iniciativa será conduzida por meio da Academia da Prosperidade e da Vida, uma instituição independente voltada ao ensino de metodologias desenvolvidas no G10.

A proposta é compartilhar ferramentas e estratégias aplicadas nas favelas com foco em empreendedorismo, impacto social e construção coletiva de soluções.

A academia terá sede física, estrutura digital e oferecerá cursos, palestras, mentorias e encontros presenciais.

"Acreditamos que prosperidade não é só dinheiro. É transformação, cura, impacto positivo. É isso que queremos levar para além da favela", diz.

Como parte dessa nova fase, duas das principais iniciativas do G10 também serão ampliadas.

A Favela Brasil Express, serviço de logística que organiza centros de distribuição em comunidades, passará a atender também fora das favelas. O mesmo acontece com o G10 Bank, que oferece crédito e mentoria a pequenos negócios de outras regiões do país.

"O objetivo é mostrar que soluções criadas na favela também servem para a cidade. Vamos levar o que funcionou na comunidade para outras áreas urbanas, inclusive para onde estão as grandes empresas", afirma Gilson Rodrigues.

A proposta inclui abrir escritórios do banco e da operadora logística na avenida Faria Lima, centro financeiro da capital paulista.

As empresas estão sendo reestruturadas com a entrada de executivos de mercado e formação de conselhos consultivos, com objetivo de ampliar o alcance e consolidar a transformação social como um modelo de negócio sustentável.