França: prefeituras içam bandeiras palestinas ou israelenses, desafiando neutralidade do serviço público

Prefeituras em diversas cidades da França têm se tornado palco de um intenso debate jurídico e político ao hastearem bandeiras estrangeiras em seus edifícios, em um sinal de apoio ou solidariedade a nações em conflito. Na quinta-feira (26), o tribunal administrativo de Estrasburgo ordenou que a prefeitura de Besançon retirasse a bandeira palestina da fachada, e também exigiu a remoção da bandeira israelense da prefeitura de Nice. As ações ilustram a complexidade dessa questão no contexto da legislação francesa.

A prefeitura de Besançon, sob a liderança da prefeita Anne Vignot, do partido Les Ecologistes [Os Ecologistas], decidiu içar a bandeira da Palestina na segunda-feira (23), na Esplanada dos Direitos Humanos, em frente ao edifício municipal, relata o site da FranceInfo. Segundo um comunicado da prefeita, a iniciativa visava reafirmar "o apelo por um cessar-fogo imediato e pelo reconhecimento do Estado Palestino", além de expressar "solidariedade e fraternidade com todos os povos".

Esse gesto simbólico surgiu em meio a uma alarmante situação humanitária na Faixa de Gaza, onde, desde o ataque do Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023, mais de 56 mil palestinos, em sua maioria civis, morreram, de acordo com dados do Ministério da Saúde do Hamas para Gaza, considerados confiáveis pela ONU. O comunicado da prefeitura de Besançon enfatizou a "magnitude das necessidades humanitárias e das violações da dignidade humana".

No entanto, a decisão de Besançon foi rapidamente contestada. O grupo político local "Besançon Maintenant" [Bensançon Agora], liderado por Ludovic Fagaut, expressou forte oposição. Para eles, "içar uma bandeira é escolher um lado em um conflito eminentemente complexo, é polarizar ainda mais a população, é esquecer os reféns israelenses ainda detidos e arriscar importar tensões para Besançon". O grupo chegou a anunciar que acionaria a justiça caso a bandeira não fosse retirada.

Princípio da neutralidade dos serviços públicos em questão

A exibição de bandeiras estrangeiras em edifícios públicos na França não é explicitamente abordada pela lei, mas é regida pelo princípio da neutralidade dos serviços públicos. Esse princípio estabelece que um agente de serviço público tem a "interdição absoluta de manifestar suas opiniões políticas, filosóficas ou religiosas, durante o exercício de suas missões". Como as prefeituras fazem parte dos serviços públicos, elas, em teoria, não têm o direito de exibir uma bandeira estrangeira se o gesto for considerado uma tomada de posição ou manifestação de opinião, explica a FranceInfo.

Em 2005, o Conselho de Estado da França, a mais alta corte administrativa, já havia se pronunciado sobre o tema. Em um caso envolvendo a localidade de Sainte-Anne, na Martinica, que havia içado uma bandeira independentista, o Conselho de Estado declarou que "o princípio de neutralidade dos serviços públicos se opõe à colocação em edifícios públicos de símbolos que representem a reivindicação de opiniões políticas, religiosas ou filosóficas".

Seguindo essa jurisprudência, o prefeito do Doubs solicitou à prefeita Anne Vignot a remoção da bandeira palestina. Diante da recusa inicial da prefeita, que tentou defender sua posição, o prefeito do departamento acionou o tribunal administrativo.

Na quinta-feira, o tribunal administrativo de Estrasburgo argumentou que a prefeita Anne Vignot "violou gravemente o princípio de neutralidade dos serviços públicos" ao exibir a bandeira palestina na prefeitura de Besançon e ordenou sua remoção, considerando a atitude como uma "reivindicação de uma opinião política".

Por sua vez, a prefeitura de Besançon informou que a bandeira seria retirada no sábado (28). Vignot se manifestou chocada com a decisão, questionando se o "apoio a um povo faminto e sob as bombas" não seria mais uma causa que "nos une sob a bandeira da República".

Besançon não é um caso isolado. Prefeituras de outras cidades, como Saint-Denis, Gennevilliers e Mitry-Mory, também foram forçadas a retirar bandeiras palestinas de suas fechadas após decisões judiciais.

Nice e a bandeira israelense

A situação da bandeira palestina encontra um paralelo na controvérsia envolvendo a bandeira israelense. O prefeito de Nice, Christian Estrosi, havia içado a bandeira israelense na fachada da prefeitura no dia seguinte aos ataques de 7 de outubro de 2023, declarando que ela flutuaria "enquanto Israel não vencesse esta guerra".

Em 7 de outubro de 2023, o movimento islâmico palestino Hamas realizou um ataque sem precedentes em território israelense, resultando na morte de 1.219 pessoas, em sua maioria civis, e na captura de 251 reféns, dos quais 49 ainda estavam detidos em Gaza, segundo dados oficiais. Embora essa tomada de posição política não tenha inicialmente provocado um pedido de remoção por 20 meses, o prefeito do departamento de Alpes-Maritimes também invocou o princípio de neutralidade e solicitou a retirada em 16 de junho de 2025. Na quinta-feira (26), a prefeitura de Nice também teve de remover os símbolos israelenses.

A advogada em direito público Marion Ogier explicou a decisão do tribunal administrativo de Nice em entrevista a Baptiste Coulon, jornalista da RFI. Segundo Ogier, Estrosi argumentava que a bandeira israelense era uma marca de apoio aos reféns e não uma tomada de posição em um conflito. No entanto, o tribunal administrativo considerou que, "dado o contexto internacional que conhecemos atualmente, deve-se considerar que, para qualquer cidadão, exibir a bandeira israelense não significa apenas uma marca de apoio aos reféns. Esse apoio também pode ser interpretado como umatomada de posição no conflito israelo-palestino. E foi por essa razão que considerou que o princípio de neutralidade foi desrespeitado" na situação.

Exceção ucraniana

A situação contrasta com a ampla exibição da bandeira ucraniana em diversas prefeituras francesas nos últimos três anos. Prefeitos que foram obrigados a retirar a bandeira palestina apontaram uma política de "dois pesos e duas medidas".

Em 2023, o tribunal administrativo de Versalhes decidiu que o hasteamento da bandeira ucraniana pela prefeitura de Saint-Germain-en-Laye "não era contrário ao princípio de neutralidade", pois não se tratava de uma "revindicação política", mas sim de um "símbolo de solidariedade para com uma nação vítima de agressão".

A distinção reside na posição oficial da França. No caso da Ucrânia, a posição francesa tem sido "sempre clara e decidida" no apoio à nação agredida desde a invasão russa em fevereiro de 2022. Já em relação ao conflito israelo-palestino, a posição francesa é "muito mais ambígua". Assim, mostrar apoio a um dos protagonistas nesse conflito é frequentemente interpretado como uma tomada de posição e, consequentemente, uma reivindicação política.

Esse cenário revela a tensão entre a expressão de solidariedade local e a estrita aplicação do princípio de neutralidade que rege os serviços públicos na França, especialmente em questões de política externa onde a posição nacional não é unânime ou é percebida como ambígua.

(com AFP)