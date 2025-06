Fitch: taxa tarifária efetiva dos EUA permanece estável, apesar de aumento sobre aço e alumínio

A taxa tarifária efetiva (ETR, na sigla em inglês) dos Estados Unidos permanece em torno de 14,1%, uma vez que o aumento das tarifas sobre o aço e o alumínio é compensado pela redução das tarifas estimadas sobre Canadá, México e Reino Unido, segundo a Fitch Ratings. A ETR representa o total de tarifas como porcentagem do total das importações e se altera com as mudanças na participação das importações por país de origem e mix de produtos.

No início deste mês, os EUA elevaram as tarifas sobre aço e alumínio de 25% para 50%, mas mantiveram a alíquota de 25% para essas importações do Reino Unido. Além disso, os americanos concederam à Grã-Bretanha uma redução nas tarifas automotivas para 10% nos primeiros 100.000 veículos importados a cada ano.

A ETR real é atualmente menor do que a estimativa, mas aumentará à medida que as importações refletirem tarifas mais altas ao longo do ano, diz a Fitch. "Nossa estimativa também pressupõe que os volumes de importação de 2025 e o mix de produtos permaneçam inalterados em todos os países em relação a 2024", acrescenta.

A estimativa da ETR para a China é a mais alta, em 41,4%.